Такой Европы вы ещё не видели: названы самые недооценённые уголки континента

В Европе есть еще множество потрясающих пляжей, интересных мест и островов, о которых вы, вероятно, даже не слышали.

Настоящая магия Европы часто скрыта в почти неизвестных живописных прибрежных уголках, которые способны удивить, пишет таблоид Daily Mail.

В новом путеводителе Rough Guides "The Most Underrated Places in Europe" предлагаются сотни скрытых жемчужин, которые сочетают в себе шарм, культуру и красоту континента – без толп туристов, шума и заоблачных цен. Отмечается, что каждый раздел посвящен менее известным культурным центрам, недооцененным районам и регионам, где главную роль играют гастрономия и вино. Путеводитель также обращает внимание на одни из самых живописных морских побережий Европы – всего 97 локаций.

"От кристально чистых вод Ксамиля, который называют "европейскими Мальдивами", до деревянных прибрежных тропинок Компорти и белоснежных пляжей Леж-Кап-Ферре – Европа буквально переполнена впечатляющими пляжами, побережьями и островами…", – отмечает таблоид.

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Вот десять особенно ярких мест.

Аландские острова, Финляндия

Аландские острова – автономный регион Финляндии, где в основном говорят на шведском языке. Архипелаг насчитывает около 6 700 островов. Здесь – нетронутые пляжи с белым песком и спокойные природные пейзажи, где дни проходят в саунах, паровых банях и неспешных велосипедных прогулках по яблоневым садам. Помимо побережья, здесь есть чем заняться и любителям активного отдыха: рыбалка, парусный спорт, каякинг, легкие горные маршруты, а для более экстремальных путешественников – скалолазание, боулдеринг и конькобежные переходы на большие дистанции зимой.

Столица архипелага Мариегамн напоминает сказочный финский городок: деревянные дома эпохи fin de siècle, старинный морской квартал и целый ряд интересных музеев.

Если отправиться дальше на север в направлении Сунда, можно посетить живописный замок Кастельгольм с рвом и музеем под открытым небом.

Природный парк Кабо-де-Гата-Нихар, Альмерия, Испания

Вдали от переполненного туристами побережья Коста-дель-Соль природный парк Кабо-де-Гата-Нихар открывает более спокойную сторону южной Испании. Этот охраняемый участок андалузского побережья известен своими впечатляющими вулканическими ландшафтами, скрытыми бухтами и коралловыми рифами. Небольшие прибрежные деревни предлагают доступное жилье для туристов, а сама природа здесь остается дикой, суровой и необыкновенно красивой.

Компорта, Алентежу, Португалия

Расположенная вдоль эстуария реки Саду и окруженная сосновыми лесами, Компорта – спокойный прибрежный курорт с широкими песчаными пляжами, дюнами и рисовыми полями, которые весной покрываются водой, а летом становятся изумрудно-зелеными. Когда-то это место было почти неизвестно за пределами Португалии, однако в последние годы оно стало модным направлением, сохранив при этом свою природную аутентичность. Строгие ограничения на застройку здесь помогли сохранить спокойную атмосферу региона, хотя здесь есть и стильные магазины, изысканные рестораны.

Куршская коса, Литва

Куршская коса, простирающаяся между Балтийским морем и Куршским заливом, представляет собой узкую полосу суши с огромными песчаными дюнами, лесами и захватывающими морскими пейзажами.

Туристы могут подняться на 52-метровую дюну Парнидис, чтобы насладиться панорамными видами, прогуляться по пляжам в поисках янтаря или понаблюдать за тюленями и дельфинами. Также здесь можно исследовать сосновые леса, где обитают олени, лоси и дикие кабаны.

Рыбацкая деревня Нида добавляет путешествию культурного колорита, морепродуктов и традиционных литовских блюд, в частности холодного свекольного супа šaltibarščiai.

Полуостров Фишланд-Дарс-Цингст, Мекленбург – Передняя Померания, Германия

Этот длинный балтийский полуостров на северо-востоке Германии славится широкими пляжами, болотистыми ландшафтами и спокойной атмосферой. В XIX веке в деревне Аренсхоп поселились художники, и до сих пор это место сохраняет творческую атмосферу с галереями и художественным духом.

Полуостров идеально подходит для наблюдения за птицами, прогулок по побережью и тихого отдыха, особенно у широких песков пляжа Вестранд и заболоченных территорий, где весной и осенью собирается до 50 тысяч журавлей.

Ксамиль, Албания

Ксамиль, который называют "европейскими Мальдивами", является частью набирающей популярность Албанской Ривьеры и сочетает в себе кристально чистую бирюзовую воду, песчаные пляжи и горные пейзажи со значительно более спокойной атмосферой, чем на многих средиземноморских курортах.

Расположенный в пределах национального парка Бутринт, он предлагает сочетание природы и истории – от пешеходных маршрутов среди эвкалиптов до древних руин Бутринта, где над побережьем Ионического моря возвышаются следы греческой, римской и венецианской культур. Для более спокойного пляжного отдыха можно арендовать катамаран или водный велосипед и отправиться на один из четырех небольших островов поблизости, два из которых соединены песчаной косой.

Всего в десяти минутах езды находится главная культурная жемчужина Албании – древний город Бутринт, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь среди археологических памятников, датируемых еще VI веком до нашей эры, включая римские бани, можно увидеть даже черепах.

Леж-Кап-Ферре, Новая Аквитания, Франция

На краю полуострова на атлантическом побережье Франции Кап-Ферре создает ощущение удаленности, несмотря на популярность среди французских туристов.

Рыбацкие деревни, сосновые леса и длинные песчаные пляжи формируют местный пейзаж. Атлантическое побережье привлекает серферов, тогда как более спокойный залив подходит для тихого купания.

День здесь проходит за велосипедными прогулками, дегустацией морепродуктов и устриц, неспешными ужинами у моря или изучением модных бутиков и магазинов товаров для дома рядом с булочными, мороженым и кафе вдоль Boulevard de la Plage.

Остров Лошинь, Хорватия

Это более спокойная альтернатива более людным южным островам Хорватии. Ландшафт острова формируют горные тропы, галечные бухты и пляжи, окруженные соснами, а портовые городки Нерезине и Мали-Лошинь создают расслабленную атмосферу побережья. Одним из главных развлечений здесь являются морские прогулки для наблюдения за дельфинами в Адриатическом море.

Полуостров Пелион, Греция

Простирается к востоку от материковой Греции, покрыт густыми лесами, фруктовыми садами и ручьями. Из-за гористого рельефа и извилистых дорог передвигаться здесь непросто, но именно это помогло региону избежать массового туризма. Многие тихие деревни здесь соединены не автомобильными дорогами, а старинными мощеными тропинками.

Гора Пелион высотой 1 651 метр чрезвычайно плодородна и славится яблоками, грушами и орехами.

Чтобы познакомиться с местной кухней, стоит заглянуть в tsipouradiko – традиционную греческую таверну, где подают ципуро – местный алкогольный напиток, похожий на узо.

Прочида, залив Неаполя, Италия

Прочида – небольшой и спокойный остров недалеко от Неаполя, длиной всего три километра, с лимонными садами, сонными рыбацкими деревнями и уединенными вулканическими пляжами.

Остров известен как место съемок фильмов "Почтальон" и "Талантливый мистер Рипли". Среди самых популярных локаций – яркая Марина-ди-Корричелла и рестораны в районе Марина-Кьяйолелла.

На противоположной стороне острова можно увидеть очаровательные рыбацкие домики в пастельных тонах, а в местных ресторанах подают spaghetti ai ricci di mare – пасту с морскими ежами – в сопровождении бокала вина falanghina.

Другие новости туризма

Напомним, на аукцион выставлен частный остров с домиком на солнечных батареях. Находится "лот" – у дикого северо-западного побережья Шотландии, стартовая цена – около €405 тысяч, что ниже средней стоимости дома. Речь идет об острове Маллаграх площадью 36 гектаров – на удаленном архипелаге Саммер-Айлс.

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