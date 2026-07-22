Дунай обмелел настолько, что люди могут дойти пешком почти до середины русла (фото)

Из-за продолжительной засухи и нехватки воды из Альп уровень Дуная в Венгрии опустился почти до рекордного минимума.

Продолжительная засуха и отсутствие достаточного притока воды из Альп привели к резкому обмелению Дуная. В Будапеште уровень реки снизился до 39 сантиметров – всего на 6 сантиметров выше абсолютного исторического минимума, зафиксированного почти 30 лет назад.

Как пишет Divany, наиболее сложная ситуация складывается южнее Будапешта. В районе города Бая в ближайшие дни уровень воды может опуститься до рекордных 21 сантиметра. Одновременно рекордно низкие показатели наблюдаются и на Тисе, а уровень воды в озерах Балатон и Веленце также значительно упал.

Из-за маловодья в Будапеште к опорам моста Маргит можно подойти практически по сухому руслу.

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Низкий уровень воды уже нарушил работу речного транспорта. В столице Венгрии часть пассажирских судов перестала заходить к причалам, а рейсы по нескольким популярным туристическим маршрутам, включая направления в Сентендре, Вишеград и Эстергом, временно прекращены.

Как сообщается, обмеление Дуная ударило и по экономике. Река остается важнейшей транспортной артерией для перевозки зерна, кормов и удобрений. Однако из-за многочисленных отмелей в Венгрии, Германии, Австрии и Румынии баржи не могут идти с полной загрузкой.

Так, в немецком Пфеллинге грузовые суда используют лишь 15–25% своей грузоподъемности. Это увеличивает число рейсов, повышает стоимость перевозок и создает дополнительные финансовые трудности для фермеров, которым сейчас приходится вывозить собранный урожай.

Лайнеры с туристами застряли посреди Дуная - подробности

Ранее сообщалось, что несколько круизных судов застряли к северу от Будапешта. Из-за обмеления Дуная в Будапеште также отменили все круизные рейсы для туристов. Известно, что международные круизные суда пока могут заходить в Венгрию, но многие из них вынуждены ждать в портах. В связи с этим количество бронирований отелей туристами в июле уже сократилось на 18%.

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