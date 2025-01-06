Эксперты советуют ехать в Мачу-Пикчу в середине весны.

Затерянный город инков Мачу-Пикчу в Перу является одним из тех мест на планете, которые туристы со всего мира хотели бы посетить больше всего.

Эксперты Condé Nast Traveler узнали у бывалых туристов и местных жетелей, когла же лучше всего отправляться в путешествие в это удивительное место.

"Забудьте все, что вы знаете о пиковом сезоне; самое известное место в Перу меняется, а вместе с ним и лучшее время для посещения Мачу-Пикчу. Скрытое от испанских конкистадоров на протяжении столетий и брошенное на произвол стихии, оно оставалось предметом местных легенд до судьбоносной экспедиции американского сенатора и исследователя Хирама Бингема в 1911 году. Сегодня эта цитадель в облаках сталкивается с другим типом завоевания: почти миллион человек каждый год ступают на священную землю этого Нового чуда света", – отмечают авторы материала.

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При этом эксперты указывают, что совсем недавно Министерство культуры Перу, на фоне растущего числа посетителей, создало три отдельных маршрута через этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти маршруты длятся от двух до семи часов, с разными ценами и временными интервалами. Некоторые из самых популярных – например, восхождение на Уайна-Пикчу – требуют бронирования за несколько месяцев, в то время как другие предлагают большую гибкость.

Но мало заранее купить билеты для посещения Мачу-Пикчу, важно еще и правильно выбрать время поездки.

Лучшее время для посещения Мачу-Пикчу

Сухой сезон с апреля по октябрь позволяет исследовать это место при оптимальной погоде, но также еще стоит принимать во внимание и несколько других факторов.

"Это место доступно круглый год. Но на самом деле мы предпочитаем период с апреля по май и с сентября по ноябрь, поскольку погода надежная и нет пиковых толп", – говорит Марисоль Москера, чья компания Aracari Travel разрабатывает туристические маршруты по Перу с 1996 года.

Кирнан Кохран из Peru Empire также считает лучшим временем для визита в Мачу-Пичку период с апреля по начало мая: "Горы все еще зеленые после сезона дождей, и между туристическими группами достаточно места, чтобы на самом деле услышать свои мысли".

При этом время дня может иметь даже большее значение, чем сезон, отмечают эксперты. Первые автобусы отправляются из Агуас-Кальентес в 5:30 утра и ходят каждые пять минут до позднего вечера. Большинство посетителей предпочитают выезжать на экскурсию 10:00 и 14:00, потому лучшую атмосферу на месте получают те, кто выбирают время отъязда до или после этого периода.

В то же время локация открыта лишь до 17:30, и перед закрытием там наблюдаются особенно живописные пейзажи.

Эксперт также напоминают, что Мачу-Пикчу строго ограничивает ежедневное количество посетителей – от 4500 до 5600 человек в зависимости от сезона, но билеты в любом случае стоит бронировать заранее, даже если вы едете в непиковый период.

Когда дешевле всего ехать в Мачу-Пикчу

Период с ноября по март считается самым выгодным с точки зрения финансов, от стоимости экскурсий до проживания. Однако и в этом случае важно все тщательно спланировать: разрешение на восхождение на Уайна-Пикчу нужно бронировать примерно за три месяца (вместо шесть месяцев в пиковый сезон).

Когда пик сезона в Мачу-Пикчу

В то время как традиционный пик приходится на июнь-август, здесь есть несколько сезонных потоков посетителей в течение года. Один из таких пиков выпадает на период со Страстной недели в конце марта, когда сюда в большом количестве приезжают перуанские путешественники, пересекаясь с туристами из США во время весенних каникул с середины марта по апрель.

Самая долгая пиковая волна посетителей выпадает на летний сезон отпусков с мая по сентябрь, приносящий постоянные потоки гостей из Северной Америки и Европы.

Сколько дней нужно провести в Мачу-Пикчу

Не позволяйте трехчасовому базовому маршруту Мачу-Пикчу обмануть вас, советует Кокран: "Планируйте минимум четыре-пять ночей в регионе Куско. Вам нужно время, чтобы привыкнуть к высоте – мы говорим о 8000 футах над уровнем моря (около 2400 метров) – но, что еще важнее, вам нужно время, чтобы понять общую картину".

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