В Украине начнут производить британские пушки L119: детали

L119 – это 105-мм лёгкая пушка, разработанная компанией BAE Systems.

На Международном авиасалоне в Фарнборо британская компания BAE Systems подписала лицензионное соглашение со своим стратегическим оборонным партнером в Украине о местном производстве артиллерийских систем Light Gun. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте BAE Systems.

Отмечается, что в рамках соглашения украинский партнер получит доступ к технической документации и поддержке BAE Systems, необходимым для изготовления первого образца пушки и проведения его испытаний.

Сотрудничество предусматривает создание украинской версии лёгкой пушки L119, которую в дальнейшем планируют использовать в Вооружённых силах Украины.

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L119 – это мобильная буксируемая артиллерийская система калибра 105 мм, разработанная компанией BAE Systems. В компании отмечают, что пушка отличается высокой надежностью и эффективностью.

Название украинского оборонного предприятия, с которым заключили соглашение, в сообщении не разглашается.

В BAE Systems заявили, что соглашение должно укрепить производственные возможности Украины и способствовать созданию устойчивого промышленного потенциала для долгосрочного обеспечения Сил обороны.

Директор по инженерии, технологиям и стратегии подразделения BAE Systems Weapon Systems UK Джайлз Амброуз подчеркнул, что соглашение сочетает опыт британской компании в артиллерийской сфере со знаниями украинского партнера о потребностях войск на поле боя.

"Поддержка Украины – это не только поставки оборудования. Это также совместная работа над укреплением промышленной устойчивости, развитием профессиональных навыков и потенциала, необходимых для обеспечения оборонной способности в долгосрочной перспективе", – добавил Амброуз.

Соглашение стало продолжением инвестиций BAE Systems в развитие артиллерийских возможностей в Великобритании. В частности, компания работает над восстановлением внутренних производственных мощностей и обеспечивает поставки в Украину британских артиллерийских стволов калибра 105 и 155 мм, изготовленных в Шеффилде.

Помощь Украине от Великобритании

Ранее сообщалось, что Украина получила первую партию артиллерийских стволов британского производства.

Как писало издание Army Technology, первые четыре ствола были отгружены в качестве опытных образцов. Их планируют проверить для использования в артиллерийских подразделениях Украины.

Поставка состоялась в рамках правительственного контракта британской компании BAE Systems на сумму 82,2 млн долларов. Согласно контракту, Украине будут поставляться стволы для артиллерийских орудий калибра 105 и 155 мм, которые будут изготовлены на производственных предприятиях в Великобритании. Всего в рамках соглашения в Великобритании будет произведено до 150 артиллерийских стволов.

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