Мощный ливень обрушился на Одессу: в городе затоплены улицы и ограничено движение (видео)

Вместо одного из трамвайных маршрутов запустили маршрутные такси.

Утром 22 июля сильный ливень обрушился на Одессу, что привело к подтоплению улиц.

Как сообщает корреспондент УНИАН, гроза началась около 06:30. Ливневый дождь с сильным ветром привел к падению деревьев, улицы были мгновенно подтоплены.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы города работают в усиленном режиме – ликвидируются последствия непогоды.

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Временно приостановлено движение на Французском бульваре, где продолжаются работы по уборке поваленного дерева. На улице Балковской движение временно ограничено из-за подтопления в районе центрального автовокзала – от улицы Маловского до улицы Праведников мира (Червонослободская).

Из-за работы спецтехники возможно замедление движения на улицах Инглези, Академика Филатова, Люстдорфской дороге.

В пресс-службе добавили, что временно ограничен проезд по улицам Приморской, Среднефонтанской и др. В связи с погодными условиями трамвайный маршрут № 1 курсирует через Херсонский сквер, маршрут № 20 временно не курсирует – вместо него работает маршрутное такси.

Позже в мэрии добавили, что из-за ливня, произошедшего утром, также временно не курсируют трамвайные маршруты № 21, 12, 13. Еще несколько маршрутов функционируют в сокращенном режиме: № 5 – парк Шевченко – Автовокзал, № 7 – Старосинная площадь – ул. 28-й Бригады, № 10 – площадь Тираспольская – площадь Старосинная, № 15 – площадь Тираспольская – площадь Алексеевская.

Кроме того, троллейбусный маршрут № 10 курсирует только до улицы Ришельевской.

"Просим заранее планировать маршруты с учетом текущих ограничений. Обращаемся к жителям и гостям города с просьбой не оставлять транспортные средства на ливневых решетках и под деревьями, а также по возможности ограничить передвижение по городу", – отмечают в мэрии.

В соцсетях люди жалуются, что в их домах и квартирах на верхних этажах мгновенно протекли крыши, и публикуют фото и видео с затопленными улицами. На них видно, как люди идут по колено в воде, в некоторых местах – подтопленные автомобили. Очевидцы говорят, что затопило промрынок "7-й километр".

"Я нахожусь в Тихом океане", – шутит какой-то мужчина.

Жара в Европе усиливается

Напомним, по данным синоптиков, в ближайшие дни юго-запад Европы окажется под влиянием мощного антициклона, который принесет раскаленный воздух из Сахары. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Испании, где температура может достичь +45…+47 °C. Больше всего жара коснется южных, центральных и восточных районов этой страны – ночью температура не опустится ниже +25 °C, что значительно увеличит тепловую нагрузку. Также в значительной части Португалии температура составит +34…+40 °C, но к концу недели с Атлантики начнет поступать более прохладный воздух.

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