'Было очень тяжело': Шэрон Стоун рассказала о сложном лечении после инсульта

Актриса перенесла нарушение кровообращения в головном мозге еще в начале 2000-х годов, но до сих пор принимает лекарства.

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун откровенно рассказала о тяжелом периоде в своей жизни.

Напомним, в 2001 году звезда перенесла инсульт. После этого ей пришлось много лет принимать лекарства, чтобы поддерживать свое состояние в норме. Однако в прошлом году, вопреки рекомендациям врачей, актриса перестала принимать один из препаратов.

"Они сказали: "Ты не можешь прекратить. Ты никогда не сможешь прекратить". А я такая: "Я прекращаю", и это было очень тяжело. Меня тошнило, как собаку, четыре с половиной месяца. Я просто думала: "Я хочу вернуть свою жизнь", – призналась Стоун в интервью изданию Variety,

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Актриса добавила, что медики предупреждали о возможных серьезных последствиях, но впоследствии ее самочувствие улучшилось.

К слову, сейчас Шэрон вернулась к работе. В частности, она сыграла в популярном сериале "Эйфория", боевике "Никто 2" и во многих других киноновинках. Также Стоун впервые за последние 33 года вышла на подиум в качестве модели на показе Vetements в Париже.

Напомним, ранее стало известно, что на актрису Шэрон Стоун подали в суд. Звезду обвиняют в превышении скорости, которое привело к ДТП в 2023 году.

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