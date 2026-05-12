Несмотря на гибель очередного гида, поток альпинистов в Гималаи растет, - Independent

Даже конфликт на Ближнем Востоке не остановил тех, кто стремится покорить Эверест.

На Эвересте погиб шерпа-проводник после падения в ледовую трещину. Как пишет The Independent, это уже третья смертельная трагедия на самой высокой горе мира за последние две недели. Отмечается, что, несмотря на риски и глобальные проблемы с путешествиями, поток альпинистов в Гималаи не уменьшается.

Представители Ассоциации экспедиционных операторов Непала сообщили, что опытные шерпы уже в ближайшие дни планируют завершить установку веревочных маршрутов к вершине Эвереста. Если погодные условия будут благоприятными, это откроет путь для массовых восхождений.

По словам представителя туристического департамента Непала Гимала Гаутама, даже конфликт на Ближнем Востоке, который повлиял на международные путешествия и туристическую отрасль, не остановил желающих покорить Эверест.

Видео дня

Непал предоставляет доступ к более чем 400 гималайским вершинам, хотя популярностью среди альпинистов пользуются лишь несколько десятков, включая Эверест высотой 8849 метров. На сезон восхождений, который длится с апреля по май, власти уже выдали 492 разрешения стоимостью по 15 тысяч долларов каждое. Это больше, чем в прошлом году, когда было оформлено 478 разрешений.

Всего с начала сезона число погибших среди альпинистов в Гималаях достигло пяти человек. Для Непала, экономика которого в значительной степени зависит от туризма, денежных переводов и международной помощи, альпинизм остается важным источником доходов.

21-летний шерпа Фура Гьялджен погиб после того, как поскользнулся на снегу и упал в ледовую трещину вблизи лагеря III на высоте около 7200 метров, сообщила представительница туристического департамента Ниша Тхапа Рават.

Ранее в этом сезоне еще один непальский альпинист - 35-летний Биджай Гхимире Бишвакарма - погиб во время акклиматизации в ледопаде Кхумбу. Кроме того, в начале месяца по дороге в базовый лагерь скончался 51-летний шерпа Лакпа Денди.

На прошлой неделе также стало известно о смерти 53-летнего американца Йоханнесен Шелли на горе Макалу - пятой по высоте вершине мира. Еще один альпинист, чех Давид Ронбинек, погиб на соседней вершине Макалу II. Подробности этих инцидентов официально не сообщаются.

В апреле подготовку маршрута на Эверест также затруднил огромный обвал льда, из-за которого открытие пути к вершине задержалось почти на две недели, а сотни альпинистов оставались в базовом лагере в ожидании старта восхождений.

Катаклизмы в мире

Напомним, мегацунами на Аляске, которое превышало высоту Эмпайр-Стейт-Билдинг, было вызвано изменениями климата. Волна возникла в фьорде Трейси-Арм в национальном лесу Тонгасс - популярном туристическом районе Аляски. Это второе по высоте из когда-либо зафиксированных цунами. Волна вызвана масштабным оползнем скальной породы, который стал следствием отступления ледника из-за потепления климата. Именно ледник ранее поддерживал неустойчивый горный массив, но после его таяния порода обрушилась.

Вас также могут заинтересовать новости: