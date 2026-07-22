Бровди также подтвердил новые удары по логистическим объектам российского маркетплейса Wildberries.

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины за последние 48 часов поразили 13 российских судов в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).

"Между тем, МоЛоЧКа в Черном и Азовском морях: +13 за 48 часов, но это всего лишь ягодки на фоне созревающих фиолетовых дикорастущих ягод", – заявил военный.

Кроме того, Бровди подтвердил новые удары по логистическим объектам российского маркетплейса Wildberries.

Видео дня

"Фиолетовый цвет "дикой ягоды" в версии 3.0 на болотах приобретает иной смысл. И он содержит в себе смесь именно того проклятого триколора – сочетание красного, синего и белого", – отметил командующий СБС.

Убытки Wildberries

Ранее СМИ со ссылкой на Кремль сообщили, что российский аналог Amazon, интернет-магазин Wildberries, и продавцы, торгующие через него, понесли убытки из-за украинских атак на склады, принадлежащие этому ритейлеру.

Речь шла о том, что в субботу дроны нанесли удары по двум крупным логистическим хабам в Котовске и Электростали. В результате погибли восемь сотрудников, вспыхнули пожары и была нарушена работа крупнейшего российского интернет-магазина, способного обрабатывать более 20 млн заказов в день. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ситуация осложнилась из-за убытков самой компании, а также представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, он опроверг обвинения Украины в поставках маркетплейсом военного снаряжения.

Вас также могут заинтересовать новости: