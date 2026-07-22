'Многие ребята сошли с ума': Reuters рассказал о бойце ВСУ, который 346 дней прожил в блиндаже

В апреле 2025 года он вместе с двумя другими рядовыми укрепился у Часов Яра.

Украинский солдат Сергей Криницкий наблюдал, как жизнь покидает единственного человека, который разделил с ним ад. Как пишет Reuters, сослуживцы почти год жили в блиндаже на передовой. Они убивали российских оккупантов и искали еду среди погибших бойцов. Однако теперь Криницкий остался один.

"Утром вы еще вместе шутите. А вечером - уже звучат врата рая", - рассказал он.

Как отметил военный, он находился в районе города Часов Яр с 20 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года. Он снял серию видео на свой мобильный телефон, который время от времени заряжал с помощью батарей, собранных со сбитых российских беспилотников. В своих записях он показал нечеловеческие условия и абсурдность жизни в тесном блиндаже размером 3 на 4 метра.

Видео дня

"Агентство Reuters просмотрело 22 видео, предоставленных его подразделением, чтобы донести историю Криницкого до более широкой аудитории, и провело интервью с солдатом после завершения его службы, чтобы составить этот рассказ о его 346-дневном пребывании на фронте, почти всё время которого он провел в окопе, что принесло ему высшую военную награду страны", - пишет издание.

Он пережил ужасающие проявления насилия - каждые несколько дней российские захватчики наступали пешком небольшими группами, в основном по двое или трое человек. Иногда они подходили на расстояние до 20 метров, прежде чем украинские защитники открывали по ним огонь.

По словам военного, за время службы он убил 23 россиянина с близкого расстояния. Больше всего он вспоминал одного из первых - солдата, которого ранило гранатой. Тогда оккупант притворился, что сдается, а затем прицелился в него из винтовки.

"Ну, я отреагировал. Он перестал в меня целиться", - поделился Сергей.

Reuters добавляет, что в апреле 2025 года он вместе с двумя другими рядовыми окопался возле Часов-Яра. Там они выкопали блиндаж и впоследствии провели почти год, живя под землей, пока вражеские силы приближались. Ребята понимали, что чем глубже они копали, тем больше были их шансы на выживание. Криницкий шутил, что не знает, как называть эту яму - укрытием или могилой.

"Крыницкий и его единственный оставшийся товарищ также боролись со стихией: затыкали дыры, чтобы перекрыть ледяные сквозняки, и ограничивали дежурство на страже до двух часов. Дольше это было невыносимо. Иногда проходило три-четыре дня, прежде чем беспилотник с пополнением запасов мог прорваться сквозь огонь противника. Чтобы выжить, Криницкий собирал еду и разные вещи у убитых россиян", - отмечается в материале.

Уже 11 марта мужчина услышал взрыв снаружи. Он выбежал и увидел на земле своего товарища, которого дрон ранил в ногу. Крыницкий затащил его обратно в яму и в панике пытался найти рану. Он наложил жгут, однако спасать его было уже слишком поздно.

"Связавшись по радио с командованием, Криницкий получил приказ покинуть позицию из-за наступления россиян. В ту ночь он в последний раз выполз из блиндажа, чтобы присоединиться к нескольким товарищам-пехотинцам, которые скрывались неподалеку еще почти три недели. Затем последовал опасный марш к безопасному месту в 25 км, который осложнялся его ослабленным состоянием после месяцев пребывания под землей. Он оставил позади тело своего друга - человека, которого он успел глубоко узнать благодаря бесчисленным разговорам между атаками врага", - пишет Reuters.

Уже в мае президент Владимир Зеленский вручил Криницкому медаль "Герой Украины" за личное мужество.

Вернувшись в Краматорск, Криницкий описал психологические последствия длительных дежурств на передовой:

"Многие ребята сошли с ума".

Прошло почти два месяца с тех пор, как он покинул позиции, однако внутренние раны видны снаружи. Он сдерживает слёзы, а руки у него дрожат.

"Во время недавних визитов Криницкого в школы недалеко от его дома, где он рассказывал ученикам о своем опыте, он начал лучше понимать, как его жертвы могут принести пользу другим", - отмечает издание.

Защитник сказал:

"Там, в тех школах, я осознал, что не зря я защищал нашу землю и этих детей - чтобы они могли учиться, видеть чистое небо".

Война в Украине - последние новости

Ранее шеф-редактор немецкого издания BILD Юлиан Рёпке заявил, что РФ может захватить Константиновку в этом году. Также, вероятно, в этом году часть Лимана превратится в настоящую "серую зону".

"До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, на карте DeepState большая часть города по-прежнему обозначена синим цветом (под контролем Украины). Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в "серую зону" - в том смысле, который я только что описал", - сказал аналитик.

Кроме того, Business Insider сообщал, что элитные украинские спецподразделения проводят операции по проникновению в тыл врага. Чтобы справиться с возросшим темпом, украинские спецназовцы будут чередовать группы для выполнения этих миссий, что позволит солдатам отдохнуть, потренироваться и подготовиться.

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