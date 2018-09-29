Затерянный город инков Мачу-Пикчу: гид для желающих погрузиться в уникальную природу, окутанную тайнами

Для того, чтобы действительно познать затерянный город инков Мачу-Пикчу, следует выделить, как минимум, две недели своей жизни. Почему две? С этим удивительным местом нельзя знакомиться поверхностно, пробежав одну экскурсию с толпой туристов, им стоит по-настоящему проникнуться. К тому же, какой смысл проделывать такой долгий путь, если вы не настроены серьезно? Тем более, опытные путешественники знают, что встреча с «городом в руинах» - удовольствие не из дешевых, да и не особо комфортных: прямого перелета и удобного маршрута к самой достопримечательности непосредственно от Агуас-Кальентеса, небольшого городка в 6 км от нее, просто нет.

История тайны

Чтобы путешествие в одно из «новых семи чудес света» осталось в памяти не только в виде красивых фото, следует углубиться в саму историю города инков. Археологи предполагают, что город Мачу-Пикчу был создан великим правителем инков Пачакутеком в 1440 году как священный горный приют для своего народа.

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Одна из главных тайн города - внезапное исчезновение всех жителей в 1532 году. Версий произошедшего существует немало: это могли быть и эпидемия оспы, и нападение диких племен. Но часть археологов второй вариант отвергает, ведь никаких следов разрушений не было найдено. Еще одной распространенной версией считается осквернение города: жители могли оставить город в наказание за бесчестье, нанесенное одной из жриц солнца. После подобного преступления на этой территории запрещалось жить даже животным.

Исторически сложилось так, что в этом же 1532 году в Мачу-Пикчу вторглись испанские конкистадоры. Тайное убежище, надежно спрятанное в перуанских горах Андах, было мгновенно завоевано. Тем не менее, около 350 лет никто даже не догадывался о существовании этого места, только в 1911 году оно было открыто американским исследователем из Йельского университета Хайрамом Бингемом. Именно он дал городу нынешнее название, что в переводе с кечуанских языков означает «старая вершина».

Когда лучше всего ехать в Мачу-Пикчу

Грамотное планирование своей поездки сэкономит вам не только время и деньги, но и позволит получить хорошие впечатления. Лучшим временем для путешествия в Перу, в Анды, считается период с июня по сентябрь. И совершенно не стоит планировать свое путешествие с января по март, так как на них приходится пик сезона дождей. А потому в январе и феврале каждый ваш день здесь может сопровождаться мощными ливнями.

Стоит брать на заметку и то, что при малом количестве дождей температура становится ниже, поэтому вас могут ждать холодные вечера и ночи. Таким образом, ночью температура может опускаться до нуля, а днем снова подниматься до 20-25 градусов тепла.

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Больше всего туристов приезжает сюда в период с июня по август, так как в это время погода считается наиболее благоприятной как для посещения Мачу-Пикчу, так и для горного альпинизма. А потому май и сентябрь отлично подойдут для людей, которые не любят большие скопления людей и неоправданно высокие цены.

Как добраться до Перу

Во-первых, для поездки в Перу украинцам все еще нужна виза. Оформление ее занимает около двух недель и обойдется в 81 доллар США.

Разумеется, добираться сюда лучше всего на самолете. Самым востребованным вариантом является перелет Киев-Париж-Лима-Амстердам-Киев. При этом можно как подобрать максимально короткие стыковки, так и задержаться в европейских столицах на пару дней. К счастью, для поездок в Евросоюз визы украинцам не нужны.

Однако стоимость дороги туда-обратно со всеми пересадками обойдется недешево. К примеру, такой маршрут на первую половину мая 2019 года (все же такие поездки лучше планировать очень заранее) обойдется, в среднем, в сумму около 35 тысяч гривен с человека.

Но добраться до Лимы – только половина дела. Отсюда следует направиться в перуанский город Куско, который несколько столетий был столицей империи инков. Расстояние между этими двумя пунктами больше 1000 километров, так что на это также придется потратиться.

Как попасть в сам Мачу-Пикчу

Первый вариант: в Куско ходит автобус к железнодорожной станции, от которой ходят специальные поезда напрямую в Мачу-Пикчу. Поездка на поезде займет около полутора часа. Это самый дорогой вариант, но самый легкий. У подножия горы туристов ждет автобус, который едет наверх минут 20. Чтобы попасть в сам город, нужно еще немного пройтись пешком.

Второй вариант: совершить поездку на автобусе или такси из Куско в Ольянтайтамбо, который находится в 60 км езды от отправной точки, пересев уже тут на поезд до Мачу-Пикчу. Здесь и поезда ходят чаще, и дешевле будет. Еще одним плюсом является то, что совсем недавно железнодорожные компании запустили продажу комплексных билетов (автобус + поезд).

Третий хоть и самый дешевый вариант, но одновременно самый сложный. В Куско необходимо сесть на автобус до остановки Гидроэлектростанция, а оттуда направиться пешком в Агуас-Кальентес. Этот вариант хорош ровно наполовину. Потому что другая половина подразумевает выделение целого дня на дорогу и преодоление пешеходной дистанции в 10 километров. Также от этой остановки есть поезд, билет на который стоит 18 долларов, но ходит он крайне редко.

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Четвертый вариант самый интересный и долгий: отправиться в Мачу-Пикчу пешком с группой других туристов по тропе инков. Займет такой маршрут четыре дня, но, вместе с тем, во время его прохождения вам откроется невероятная природа и места, сопровождающиеся таинственными историями. Впрочем, вариант этот далеко не для всех, так как требует наличия хорошей физической формы.

Что смотреть в самом Мачу-Пикчу

Площадь посредине разделяет Мачу-Пикчу на верхний и нижний города. В верхнем расположены дворцы и храмы, в нижнем - склады и, как предполагают археологи, жилища.

Главным местом в верхнем городе является Интиуатана, или же «Священный Холм», который окружен искусственно сделанными террасами. В переводе его название означает «тот, к которому привязано солнце». При этом нередко камень сравнивают с Пяточным камнем Стоунхенджа, так как зарубки на нем позволяют фиксировать время заката солнца при зимнем солнцестоянии, восход солнца при летнем солнцестоянии и закат при равноденствиях. Древние инки верили, что именно этот камень не давал солнцу исчезнуть. Также есть версия, что этот камень служил алтарем для жертвоприношений.

Не менее загадочным местом в Мачу-Пикчу является Храм Трех окон, где окна разных размеров смотрят на долину и, по догадкам исследователей, должны указывать на точное место восхода солнца.

Самым посещаемым местом здесь туристы обозначают Храм Кондора, построенный на выступающей скале на основании из природной каменной глыбы с искусственными достройками в виде блоков. Мачу-Пикчу с высоты птичьего полета по очертаниям напоминает кондора – птицу, распространенную в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки. По легенде, это строение прославляет величество человеческого сознания, благодаря которому мы преодолеваем природные катаклизмы.

Также важным местом является постройка второго уровня Храма Солнца - Королевский Грот. Исследователи рассказывают, что во времена инков доступ к постройке имели только император и первосвященники. Внутри него поражает невероятно точное слияние природы и руки человека: природные камни сливаются с кладкой специально сделанных глыб. Многие исследователи символики утверждают, что именно это место больше всего наполнено символами неземных цивилизаций.

Где жить, отправляясь в Мачу-Пикчу

Большое путешествие, разумеется, требует немалых расходов на проживание. Конечно, часть пути можно провести в переездах. Но, как ни крути, потребность в нормальной постели и душе все же есть. С ценами по Европе более-менее все понятно. Потому, если решите на денек остановиться в Париже и Амстердаме, здесь, при желании, можно уложиться в стоимость ночевки в скромном хостеле за 20 евро за ночь.

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Также желательно остановиться хотя бы на одну ночь в Лиме, ведь на пути в Мачу-Пикчу, после долгого перелета, лучше запастись силами. И здесь путешественника ждет довольно приятный сюрприз: цены в многоместном номере скромного хостела не в самом центре города (но зато поближе к аэропорту) стартуют от 170 гривен по нынешнему курсу, если ехать в первой половине мая 2019 года.

Если позволяют время и ресурсы, можно остановиться на денек и в самом Куско – на финальную передышку. Жилье здесь еще дешевле, чем в Лиме. Самое дешевое - от 150 гривен, а неплохой отель с завтраком здесь можно найти по цене около 1000 гривен за ночь.

В городке Агуас-Кальентес, который также называют Мачу-Пикчу (и именно по этому запросу выдаются предложения на популярных сервисах по бронированию жилья) также хватает вариантов. Самое дешевое обойдется в 225 гривен за ночь, если останавливаться в многоместном номере хостела. Ночь в более приличном хостеле в одноместном или двухместном номере с завтраком обойдется в сумму от 600 до 1 000 гривен за ночь.

Одним из таких считается хостел Wachuma B&B, представляющий собой вариант «постель + завтрак». Самый дешевый одноместный номер здесь будет стоить примерно 850 гривен. В стоимость входит континентальный (без горячих блюд и с четким расчетом на каждого посетителя), американский, шведский или вегетарианский завтраки, а также бесплатный Wi-Fi. До автобусного вокзала отсюда всего 100 метров, а до железнодорожного вокзала Мачу-Пикчу - 80 метров.

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Чуточку дешевле обойдется проживание в хостеле по типу гостевой дом Dennys House II, номер в котором стоит от 630 гривен за ночь. В стоимость включен континентальный завтрак и бесплатный Wi-Fi. Расположен он в 2,4 километрах от исторической памятки Мачу-Пикчу и в 2,6 километрах от горного хребта Уайна-Пикчу.

Однако если судить по рейтингам и отзывам туристов, наибольшим спросом здесь пользуются следующие отели. Трехзвездочный Gringo Bill’s Hotel, который расположен в 300 метрах от железнодорожной станции Perurail, ведущей к Мачу-Пикчу. Одна ночь в двуместном номере обойдется приблизительно в 1860 гривен, с балконом – 2500 гривнен. В стоимость также входит завтрак, представляющий собой американский и шведский столы. Многие отдыхающие также хвалят здешний кофе. Отель может предоставить трансфер от и до аэропорта.

Второй популярный в этих широтах отель – четырехзвездочный Tierra Viva Machu Picchu, поражающий красотой своего расположения, ведь позавтракать здесь можно с невероятным видом на горы. Номер в этой гостинице стоит около 2600 гривен за ночь, в стоимость входит завтрак. Во всех номерах есть кондиционер. Именно у этой гостиницы самый большой рейтинг, выставленный гостями, за удобные кровати. В 5 минутах от отеля расположен автовокзал, а в 10 минутах - железнодорожный вокзал Куско.

В обеих гостиницах персонал говорит на двух языках - испанском и английском, а также предоставляет услуги по хранению багажа. Все отели можно найти на популярных сервисах по бронированию жилья вроде Booking.com.

Что обязательно стоит попробовать из еды

В целом, туристы любят национальную кухню Перу за отсутствие обилия специй и соусов, за сытность и вкусную простоту. Перуанская кухня, в основном, состоит из мяса и овощей. Большинство блюд, в том числе сладких, имеют в составе картошку или кукурузу. К слову, местный картофель может быть фиолетовым, черным, красным и один сорт от другого отличается по вкусу.

Одним из основных блюд местной кухни, которые следует попробовать каждому туристу, является севиче - блюдо из рыбы или морепродуктов, чьей родиной и считают Перу. Оригинальный рецепт представляет собой нарезанную на мелкие кусочки рыбу, которую маринуют в течение 15 минут в соке лайма. Подают блюдо обычно с мелко нашинкованным луком и иногда рокото (острый перуанский перец). Туристы рекомендуют пробовать севиче в заведениях с вывесками Cevicheria, потому что в таких кафе порции значительно больше, а вкус блюда более насыщенный.

Но самым экстремальным традиционным блюдом по праву считается куй. Это зажаренная в каменном вертикальном мангале на шампуре морская свинка, плотно присыпанная разными местными травами. Перуанцы не относятся к этим животным, как к домашним, и употребляют их мясо, как мы - мясо курицы или коровы. В некоторых заведениях подают уже очищенные тушки, в других же запекают так, как есть. Пробовать это блюдо лучше всего в тех кафе, где за столиками больше всего местного населения. Также не стоит забывать, что блюдо весьма специфическое и жирное, а потому стоит взять с собой в аптечку лекарства от болей в желудке и изжоги.

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Также люди, приезжающие из Перу, рекомендуют еще два блюда - Ломо сальтадо (Lomo saltado) и Агуадито де поло (Aguadito de pollo). Первое представляет из себя жаренные с овощами кусочки мяса говядины или ламы с гарниром из риса, второе - наваристый куриный суп с картофелем, кукурузой и большими кусочками курицы.

Практические советы по посещению Мачу-Пикчу

1. Важно правильно собрать аптечку: не забудьте лекарства от горной болезни, изжоги и болей в желудке, а также солнцезащитный крем.

2. С английским языком в Перу дела обстоят не очень хорошо, поэтому обязательно стоит скачать себе на телефон офлайн-переводчик и испанский разговорник.

3. Входные билеты на Мачу-Пикчу следует купить заранее на онлайн-платформах, на сайте Министерства культуры Перу или же на специальных площадках, которые занимаются продажей официальных билетов.

4. При входе в Мачу-Пикчу есть ограничения по проносу воды и еды. Максимум, что здесь можно взять с собой – пару бутылок воды, пакетик орехов/сухофруктов или пару фруктов.

5. Если добираться до Мачу-Пикчу на поезде, в нем обязательно будут предлагать разные изделия из шерсти альпаки. Но лучше их здесь не покупать, поскольку цена, как правило, завышена на 7-8 долларов. Лучше по приезду в Агуас-Кальентес пройтись по небольшим местным рынкам и найти сувениры подешевле.

6. Если добираться до Мачу-Пикчу на автобусе, то билеты лучше купить накануне, ведь утром здесь может быть огромная очередь и, как результат, масса потерянного времени.

7. Ехать к исторической памятке лучше всего к 8-9 утра.

8. Для полноты впечатления стоит подняться на гору Уайна-Пикчу, причем, до посещения Мачу-Пикчу. Такой входной билет называется Machu Picchu + montana. После подъема на гору легко устать, а потому как раз можно будет отдохнуть, спокойно прогуливаясь по Мачу-Пикчу.

9. Справа от входа в Мачу-Пикчу стоит столик с печатью, где предлагается поставить себе в загранпаспорт штамп о посещении этой достопримечательности. Стоит учесть, что при дальнейшем посещении других стран у пограничников могут возникнуть вопросы. Ведь, по правилам, в загранпаспорта нельзя ставить неофициальные отметки.

10. Входной билет подразумевает возможность зайти в город дважды, а потому, у путешественников имеется возможность выйти на обед и вернуться к своей экскурсии.

11. Всего в Мачу-Пикчу есть четыре варианта маршрута. Выбирать их по карте лучше заранее и с умом, ведь возвращаться назад здесь запрещено.

12. Многие бывалые туристы советуют не брать экскурсию, а распланировать свой поход в Мачу-Пикчу самостоятельно. Но делать это, пожалуй, стоит лишь в том случае, если вы – опытный путешественник, не раз побывавший на высокогорье.

Дарья Панченко