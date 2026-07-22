Как взвесить осьминога, жирафа или кита: ученым приходится проявлять изобретательность

Таких животных сложно взвесить без соответствующей подготовки.

Есть вопросы, над которыми ломают голову зоопарки и природоохранные организации по всему миру. В частности, как взвесить осьминога или, к примеру, жирафа. Для некоторых видов ответ может быть простым, однако для тех обитателей, которые выскальзывают из рук, смотрителям приходится проявлять креативность. Об этом пишет IFLScience.

Как взвесить осьминога?

Аквариум Тихого океана опубликовал видео, на котором сотрудники взвешивают Глинду - огромного тихоокеанского осьминога. С помощью дрессировки с использованием положительного подкрепления Глинду осторожно погрузили в ведро, которое опускают в ее аквариум. Оттуда ведро вместе с Глиндой вытаскивают из воды и переносят на весы.

После очень быстрого взвешивания Глинду возвращают в её аквариум. Вес осьминога составляет примерно 7 килограммов, что является небольшим показателем для вида, который может достигать 22 килограммов.

Как взвешивают жирафа?

В то же время в зоопарке Веллингтона (Новая Зеландия) был установлен "тренажер" - большая металлическая клетка с мягкими боковыми стенками. Установив по бокам тренажера грузовые штанги, команда таким образом может взвешивать жирафов Захару, Зури и Санни.

"Проверка их веса является важной частью процесса обеспечения здоровья и благополучия жирафов", - подчеркнули в материале.

В свою очередь, в "Giraffe Inn and Safari" применяют похожий метод, сочетая тренировки на мишени для самца жирафа Джуржи, а также большое количество лакомств.

Как взвесить маленькую птичку?

Экологам и орнитологам часто приходится взвешивать птиц в естественных условиях во время их кольцевания и наблюдения в рамках научных исследований. Однако как взвесить существо, которое может улететь в любой момент?

Большинство видов воробьиных помещаются в баночку или старый футляр от

Что ж, большинство мелких видов воробьинообразных вполне помещаются в баночку или старый футляр от фотопленки, который затем можно поставить на цифровые весы.

Как взвесить кита?

Один из методов называется фотограмметрия, когда размеры тела китов измеряют по фотографиям, сделанным дронами.

"Это позволило одной группе исследователей измерить длину, ширину, обхват и высоту тела, чтобы создать 3D-модели китов, а затем рассчитать объем их тела. Используя исторические данные, команда также учла плотность в модели, чтобы определить окончательный вес", - объяснили в публикации.

Другие интересные материалы о животных

Ранее УНИАН рассказал историю о животном, в существование которого никто не верил. Это существо было настолько необычным, что один из исследователей заподозрил "какую-то фальсификацию с помощью искусственных средств".

Также в Японии обитает дикая кошка, которая почти не изменилась за 6 миллионов лет. Отмечается, что этот вид легко узнать благодаря крепкому телосложению и чрезвычайно густой шерсти.

Вас также могут заинтересовать новости: