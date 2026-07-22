Курс валют в Украине изменился: сколько стоит доллар в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,46 грн, а евро – 50,81 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 22 июля, вырос на 1 копейку и составляет 44,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,46 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 51,42 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,81 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,65 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,35 грн/евро, а курс продажи – 51,16 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 22 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на сегодня установлен на уровне 51,10 гривни за один евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в ближайшее время все колебания курса будут происходить в прогнозируемых пределах, поэтому пока рано говорить об изменении тренда. По его прогнозу, курс доллара в Украине с 20 по 26 июля будет находиться в пределах 44,5–45 гривень на межбанковском рынке и 44,5–45,2 гривни на наличном рынке.

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