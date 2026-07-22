Не только уксус: шесть домашних средств против накипи в чайнике

После использования любого из этих способов чайник рекомендуется тщательно промыть.

Избавиться от накипи в чайнике можно без агрессивной химии и упорного оттирания. Об этом сообщает издание Deccoria, которое собрало несколько проверенных домашних способов очистить чайник.

Накипь появляется из-за растворенных в воде солей – главным образом карбонатов кальция и магния. Чем жестче вода из-под крана, тем быстрее на дне и стенках чайника нарастает белая корка. Этот налет не просто портит внешний вид посуды – он действует как изолятор и заставляет чайник тратить больше электроэнергии на нагрев воды, а заодно портит вкус чая или кофе.

Для очистки можно использовать несколько домашних средств, которые всегда есть под рукой.

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Один из вариантов – яблочные кожуры. Понадобятся обрезки от двух яблок: их заливают литром воды, доводят до кипения и оставляют на 10 минут, после чего воду меняют, а кожуры оставляют внутри и повторяют процедуру.

Эффективно работает и обычный уксус – половину стакана наливают в чайник вместе с 500 мл воды, кипятят и дают постоять около часа.

Еще один способ – лимонная кислота: чайник наполовину наполняют водой, добавляют одну ложку с горкой кислоты, кипятят и оставляют на полчаса.

Неожиданный, но действенный вариант – газированная кола. Бутылку открывают заранее, чтобы вышел лишний газ, после чего два стакана напитка выливают в чайник, доводят до кипения и оставляют на 30 минут.

Помогает и обычный сухой рис – три ложки крупы заливают холодной водой так, чтобы она полностью покрывала рис, закрывают крышку и несколько минут встряхивают чайник. Зерна буквально соскабливают накипь в труднодоступных местах.

Наименее очевидный способ – рассол от квашеных огурцов или капусты. Им наполовину заполняют чайник, кипятят и оставляют не менее чем на 30 минут.

После любого из этих способов чайник рекомендуется тщательно промыть, а для устранения постороннего запаха или привкуса – один или два раза прокипятить в нем чистую воду.

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