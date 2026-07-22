США будут тестировать украинские беспилотники на своей территории, – СМИ

Минобороны США стремится получить доступ к украинским наземным, воздушным и морским беспилотникам для проведения военных испытаний и оценки.

Киев и Вашингтон заключили соглашение об экспорте украинских беспилотников в Соединенные Штаты для военных испытаний. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в Вашингтоне.

"Соглашение заключено. Его подписали обе стороны", – заявили они.

По словам источников, двустороннее заявление о намерениях устанавливает рамки для будущего сотрудничества в сфере беспилотников и является первым подобным соглашением между двумя странами.

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Отмечается, что Минобороны США стремится получить доступ к украинским наземным, воздушным и морским беспилотникам для военных испытаний и оценки. Предполагается, что это может повлиять на будущие требования Пентагона к закупкам.

Вероятно, это шаг к более широкому сотрудничеству, которое может включать совместное производство боевых беспилотников украинского производства на территории США.

Сотрудничество США и Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, американский производитель впервые начнет выпуск беспилотных катеров, разработанных и испытанных в боевых условиях Украиной, в то время как Пентагон стремится расширить арсенал автономного оружия.

Соглашение было заключено на фоне стремления США и Украины расширить обмен вооружением.

Беспилотные катера, известные как"Магура", будет производить компания ReconCraft из Портленда, которая выпускает катера для сил специального назначения.

Меморандум о взаимопонимании между ReconCraft и производителем "Магуры" – компанией Uforce – был подписан в посольстве Украины в Вашингтоне на прошлой неделе. По словам руководителей, соглашение рассматривается как "соглашение о сотрудничестве", в рамках которого обе компании предоставляют материалы, оборудование и рабочую силу.

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