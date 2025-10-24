Крупнейший в мире издатель туристических путеводителей Lonely Planet ежегодно в октябре определяет направления, на которые туристам стоит обратить внимание в предстоящем году.
Всего в список на 2026 год попали 25 потрясающих направлений по всему миру, а возглавила его живописная страна в Южной Америке – Перу.
"Перу – с его древними руинами и современными городами, глубокими традициями и новаторской кухней – стремительно движется в будущее, одновременно отдавая дань уважения своему славному прошлому. Путешественникам стало проще путешествовать по Перу, чем когда-либо, благодаря ряду инфраструктурных разработок, включая новые аэропорты как в политической столице Лиме, так и в столице приключений Уарасе, а также скорому открытию аэропорта недалеко от Куско, бывшей столицы империи инков", – отмечают авторы рейтинга.
Также они напоминают, что недавно главная достопримечательность страны – знаменитый древний город инков Мачу-Пикчу – запустил три новых круговых маршрута с 10 туристическими тропами, чтобы бороться с чрезмерным туризмом. При этом туристы в Перу отправляются в пешие походы к менее посещаемым руинам, таким как Чокекирао, или по мощеной камнем системе дорог Капак-Ньян в Андах, которая когда-то соединяла Куско с огромной империей инков.
Также эксперты рекомендуют обратить внимание на перуанскую гастрономию, ведь "Лима быстро становится одной из величайших гастрономических столиц мира".
25 лучших мест для путешествий в 2026 году по версии Lonely Planet
- Перу, Южная Америка.
- Джафна, Шри-Ланка.
- Мэн, США.
- Кадис, Испания.
- Реюньон, Африка.
- Ботсвана, Африка.
- Картахена, Колумбия.
- Финляндия.
- Типперэри, Ирландия.
- Мехико, Мексика.
- Кецальтенанго, Гватемала.
- Британская Колумбия, Канада.
- Сардиния, Италия.
- Либердади, Сан-Паулу.
- Утрехт, Нидерланды.
- Барбадос, Карибские острова.
- Чеджудо, Южная Корея.
- Северный остров, Новая Зеландия.
- Национальный парк Теодора Рузвельта, Северная Дакота.
- Куинён, Вьетнам.
- Сиемреап, Камбоджа.
- Пхукет, Таиланд.
- Хребты Икра-Флиндерс и Аутбэк, Южная Австралия.
- Тунис, Африка.
- Соломоновы Острова, Океания.
Куда поехать на отдых в 2026 году
Как сообщал УНИАН, ранее свой топ лучших направлений для посещения в 2026 году представил влиятельный журнал National Geographic. Возглавил его горный массив Доломиты в Италии.
Тем временем, Skyscanner определил самым трендовым туристическим направлением на 2026 год итальянский город Салерно.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Рождественскую ярмарку в роскошном швейцарском городе признали самой красивой в Европе
- Обошла Париж и Лиссабон: туристы назвали самую красивую столицу мира
- Названы лучшие города в мире для жизни: Украина, Британия и США не вошли в топ-20
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.