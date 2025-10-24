Всего в список в этом году попали 25 потрясающих направлений по всему миру.

Крупнейший в мире издатель туристических путеводителей Lonely Planet ежегодно в октябре определяет направления, на которые туристам стоит обратить внимание в предстоящем году.

Всего в список на 2026 год попали 25 потрясающих направлений по всему миру, а возглавила его живописная страна в Южной Америке – Перу.

"Перу – с его древними руинами и современными городами, глубокими традициями и новаторской кухней – стремительно движется в будущее, одновременно отдавая дань уважения своему славному прошлому. Путешественникам стало проще путешествовать по Перу, чем когда-либо, благодаря ряду инфраструктурных разработок, включая новые аэропорты как в политической столице Лиме, ​​так и в столице приключений Уарасе, а также скорому открытию аэропорта недалеко от Куско, бывшей столицы империи инков", – отмечают авторы рейтинга.

Также они напоминают, что недавно главная достопримечательность страны – знаменитый древний город инков Мачу-Пикчу – запустил три новых круговых маршрута с 10 туристическими тропами, чтобы бороться с чрезмерным туризмом. При этом туристы в Перу отправляются в пешие походы к менее посещаемым руинам, таким как Чокекирао, или по мощеной камнем системе дорог Капак-Ньян в Андах, которая когда-то соединяла Куско с огромной империей инков.

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на перуанскую гастрономию, ведь "Лима быстро становится одной из величайших гастрономических столиц мира".

25 лучших мест для путешествий в 2026 году по версии Lonely Planet

Перу, Южная Америка. Джафна, Шри-Ланка. Мэн, США. Кадис, Испания. Реюньон, Африка. Ботсвана, Африка. Картахена, Колумбия. Финляндия. Типперэри, Ирландия. Мехико, Мексика. Кецальтенанго, Гватемала. Британская Колумбия, Канада. Сардиния, Италия. Либердади, Сан-Паулу. Утрехт, Нидерланды. Барбадос, Карибские острова. Чеджудо, Южная Корея. Северный остров, Новая Зеландия. Национальный парк Теодора Рузвельта, Северная Дакота. Куинён, Вьетнам. Сиемреап, Камбоджа. Пхукет, Таиланд. Хребты Икра-Флиндерс и Аутбэк, Южная Австралия. Тунис, Африка. Соломоновы Острова, Океания.

Куда поехать на отдых в 2026 году

Как сообщал УНИАН, ранее свой топ лучших направлений для посещения в 2026 году представил влиятельный журнал National Geographic. Возглавил его горный массив Доломиты в Италии.

Тем временем, Skyscanner определил самым трендовым туристическим направлением на 2026 год итальянский город Салерно.

