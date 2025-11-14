Озеро Охрид с его прибрежными городками попало в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В последние годы Албания превращается в мощный туристический "магнит". Одно из интересных мест, которое стоит внимания - озеро Охрид и, в частности, поселок Лин на его берегу, который не так давно был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет Travel Off Path.

Историческое значение

Лин - одно из старейших непрерывно заселенных поселений в Европе: согласно археологическим данным, его основали еще в VI веке до н. э. Его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году как "урбанистический архитектурный ансамбль", дополняющий уже существующий список объектов Всемирного наследия, связанный с озером Охрид.

Лин и озеро Охрид - это часть более крупной экосистемы. Озеро Охрид является одним из древнейших водоемов в Европе, и на македонской стороне озера расположен город Охрид, также внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что посмотреть туристу

Поселок сохраняет дух старой Европы - узкие мощеные улочки, традиционные дома с черепичными крышами, деревянные балконы с резными элементами. Многие дома имеют внутренние дворы, где растут виноград или фиги - и, возможно, именно из них родом вино, которое подают в местных тавернах.

Главная достопримечательность - остатки раннехристианской базилики V-VI века с хорошо сохранившимися впечатляющими мозаичными полами. Однако археологически раскопано лишь около 1% Лина, поэтому со временем может быть открыто еще много интересного.

Лин - тихое и не переполненное туристами место, что делает его идеальным для спокойных прогулок, купания в озере Охрид в летние месяцы и наслаждения местной кухней. Например, ресторан-отель Leza, расположенный прямо на берегу, предлагает традиционную озерную рыбу с лимоном и оливками, а также домашнее вино - и это по очень доступной цене.

Другие интересные туристические места в Европе

