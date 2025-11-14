По легенде, древнее место расположения этих камней когда-то было домом короля и его придворных.

В Уилтшире (Англия) находится всемирно известная историческая достопримечательность Стоунхендж, которая славится своим мистическим и магическим происхождением. Он является обязательным пунктом в перечне мест, которые стоит посетить туристам в Великобритании, и который ежегодно привлекает большое количество путешественников. Об этом пишет Express.

Однако, скорее всего, многие не знают о менее известных камнях Роллрайт (Каменный круг), которые спрятаны на тихой дороге, пролегающей между границами графств Уорикшир и Оксфордшир, недалеко от деревни Лонг Комптон.

Несмотря на то, что Каменный круг не так популярен, как Стоунхендж, он произвел на туристов настолько неизгладимое впечатление, что в 2021 году получил награду Travellers' Choice Award от TripAdvisor.

По местной легенде, древнее место расположения камней когда-то было домом короля и его придворных, которых ведьма превратила в камень. Несмотря на фольклор, эти мегалитические сооружения, которые охватывают почти 2000 лет развития неолита и бронзового века, открыты для посещения.

"Самым старым сооружением на этом историческом месте является погребальная камера Whispering Knights, построенная примерно в 3800-3500 годах до н. э. в начале неолита. За ним следует каменный круг King's Men, состоящий из более 70 сильно выветренных вертикальных камней, построенный примерно в 2500 году до н.э. в конце неолита. Наконец, одиночный Камень Короля появился примерно 1000 лет позже, в начале-середине бронзового века", - рассказали в Express.

Происхождение названия "Роллрайт" является загадкой. Некоторые считают, что оно происходит от староанглийского языка, а другие предполагают, что оно может иметь корни в древнем кельтском языке.

Отмечается, что сами камни состоят из природных оолитовых известняковых валунов юрского периода, материала, из которого сформирована большая часть холмов Котсволд и который часто использовался в регионе для строительства всего - от церквей до домов и каменных стен.

Также люди считают, что валуны, которые использованы для строительства камней Роллрайт, были собраны в радиусе 500 метров от места расположения.

"В течение многих лет это место служило духовным центром для многих язычников, которые использовали его для медитации и собраний. В 1990-х годах, когда эти места были под угрозой продажи, группа лиц, среди которых было много язычников, образовала Rollright Trust и успешно обеспечила себе право собственности на эту землю", - добавили в материале.

