Речь идет об острове Ратлин, который имеет невероятное разнообразие дикой природы.

В Северной Ирландии находится отдаленный остров, который скрыт от массового туризма и является идеальным местом для тех, кто хочет снова соединиться с природой и дышать свежим воздухом. Об этом сообщает Mirror.

Речь идет об острове Ратлин, который имеет невероятное разнообразие дикой природы. Также известно, что в этом месте живет община всего из 150 жителей.

"Центр морских птиц Ратлина является прекрасным местом для наблюдения за веселыми выходками тупиков и гагарок в их естественной среде обитания. Кроме того, на скалах часто можно увидеть тюленей, греющихся на солнце, а по местности бродят ирландские зайцы и норки", - добавляют в материале.

В частности один из путешественников написал на TripAdvisor:

"Прекрасное и спокойное место. Туристов очень мало, но это и не нужно; все простое, обычная повседневная жизнь. Просто прогуляться по острову - это так легко. Мы делали это несколько раз и ходили к каждому маяку. Рекомендую доехать автобусом до птичьего заповедника, так как это довольно дальняя прогулка и местность очень холмистая. Пейзажи такие, каких вы никогда раньше не видели".

Также из-за особой формы этого небольшого острова на нем находятся три впечатляющих маяка, каждый из которых имеет свою особенность. Рядом с центром морских птиц стоит Западный маяк, известный как единственный в Ирландии маяк, который расположен вверх дном, а также является обязательной остановкой во время любой экскурсии.

В то же время восточный маяк, который является старейшим на Ратлине, возвышается на краю пещеры, которая имеет богатую историю. Говорят, что именно эта пещера была убежищем шотландского короля Роберта Брюса в 1306 году после его поражения в Шотландии.

По легенде, прячась, он нашел вдохновение у паука, чтобы продолжить борьбу за независимость Шотландии. Эта история навсегда связала его с островом, поэтому многие посетители приезжают, чтобы отдать дань уважения пещере, глядя на Шотландию из Ратлина.

"Пейзажи впечатляют, а поездка на автобусе к маяку и птичьему заповеднику была фантастической. Есть на что посмотреть, и не только на тупиков. Много других гнездящихся птиц, а также старый перевернутый маяк. Просто очень круто", - написал один из посетителей.

Другой турист написал:

"Идеальный день на идиллическом и нетронутом острове. От начала до конца... от живописной переправы до холодного напитка в баре МакКуайга с видом на пловцов и гребцов в Черч-Бей (в конце долгой прогулки в солнечный день), Ратлин имеет все, что вы можете желать".

