Когда речь идет о тропическом рае, Мальдивы во многом соответствуют этому образу с их белоснежными пляжами и бирюзовым морем. Есть лишь одна проблема - Мальдивы являются одним из самых дорогих курортов, который не каждому по карману. Не говоря уже об их значительной удаленности от Европы.
Однако на самом деле Мальдивам есть прекрасная альтернатива и на нашем континенте. По крайней мере так считает тревел-блогер по имени Скотт, который делится впечатлениями от путешествий в своем Instagram.
Небольшая и достаточно дешевая страна Европы имеет прекрасные пляжи с чистой водой, а в последние годы здесь еще и развился современный уровень сервиса. Авиаперелет лоукостером туда стоит меньше, чем ужин в бюджетном ресторане. Речь идет об Албании и ее курорте Ксамил.
В видео, опубликованном в Instagram, Скотт показал белый песчаный пляж с лазурной водой и уютные бунгало у воды, которые действительно можно спутать с Мальдивами, если не знать, где это было снято.
Особенно блогера поразило, что все это стоит невероятно дешево, если сравнивать со знаменитым архипелагом.
"Самая неожиданная находка в Европе!!! Бюджетные Мальдивы, какое же это место!" - написал Скотт в аннотации к видео.
Несмотря на восторженные отзывы блогера, в комментариях мнения разделились.
"Оно не похоже на это... Я попался на эту аферу прошлым летом", - написал один пользователь, а другой с ним согласился, назвав Ксамил "ловушкой для туристов".
Однако в ответ на эти комментарии многие пользователи отметили, что многое зависит от даты посещения курорта. В частности они рекомендуют приезжать в Ксамил в начале или в конце лета, когда основной поток туристов уже спадает.
"Там так спокойно и красиво, как в видео. Я сам каждый год бываю в Албании и могу сказать, что видео прекрасно передает эту красоту", - подчеркнул один из пользователей.
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