Недавнее исследование установило, что люди стали чаще путешествовать в одиночку из-за того, что они устали от обсуждений отпускных планов в групповых чатах.

Однако также потенциальным солотуристам стоит понимать, что далеко не все популярные туристические направления подходят для посещения без компании.

Тем временем, эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet определили пять мест в Европе, которые лучше всего подходят для одиночного изучения в 2026 году.

1. Исландия – безопасность, музеи и природа

Эта невероятная страна неоднократно признавалась самой безопасной страной в мире и одним из самых счастливых мест на Земле. Столица страны Рейкьявик является идеально иллюстрацией того, почему – его старый город сочетает в себе космополитизм и уют: здесь есть множество исторических музеев, отличных ресторанов, уютных кафе и домов из гофрированного железа, выкрашенных в жизнерадостные пастельные тона, которые скрашивают зимнюю темноту.

При этом на многочисленных исландских пешеходных маршрутах солотуристам совершенно нечего бояться: единственное хищное дикое млекопитающее здесь – это арктическая лиса, не терпящая людей.

2. Лиссабон, Португалия – дружелюбие и уют

Некоторые столицы кажутся отчужденными и непостижимо огромными, а потому путешественник-одиночка мгновенно чувствует себя не в своей тарелке. Но в португальской столице Лиссабоне всех гостей встречают одинаково тепло. Город мгновенно поднимает настроение своим живописным светом, атлантическим бризом и старинными трамваями, неспешно проезжающими по узким улочкам, выложенным плиткой азулежу.

Помимо потрясающей красоты, Лиссабон – это спокойный, добродушный и общительный город. Его холмистый рельеф делит его на небольшие, похожие на деревни, части, что придает ему интимность, которой не хватает большинству крупных городов.

3. Алониссос, Греция – красота и спокойствие

Более тихий и дикий по сравнению с другими греческими островами, Алониссос в Северных Спорадах предлагает солотуристам ту же красоту: изрезанные бухты, покрытые соснами и залитые бирюзовым морем.

При этом отсутствие однодневных туристов и больших толп отдыхающих создает восхитительно гостеприимную атмосферу, где можно насладиться неспешным греческим ритмом прогулок от бухты до таверны.

4. Медный берег, Ирландия – природа, компактность и уют

Если вы не слышали об этом великолепном, изрезанном уголке побережья на юге Ирландии, вы не одиноки – но вы также упускаете уникальную возможность. Более тихая, менее известная, но не менее прекрасная альтернатива все более оживленному западному побережью Wild Atlantic Way, этот 25-километровый участок берега между Килфарраси и Страдбалли в графстве Уотерфорд – это невероятное зрелище. Он омывается грохочущими волнами, определяется приливами, сформирован 460-миллионолетними породами и усеян историческими медными рудниками (все это является объектом внимания Всемирного геопарка ЮНЕСКО).

Для путешественников-одиночек его красота заключается в компактных размерах – даже если вы не водите машину, вы можете осмотреть все на велосипеде или пешком. Туристов здесь сравнительно мало, поэтому гостей везде встречают тепло и уютно.

5. Мюнхен, Германия – музеи, парки и пиво

Центр Баварии предлагает гостям гораздо больше, чем просто звон пивных кружек на ежегодном Октоберфесте. Здесь можно посетить более 80 музеев, от искусства разных веков в трех Пинакотеках до автомобилестроения в Музее BMW. Также в Мюнхене можно провести время на свежем воздухе – катаясь на велосипеде или устраивая пикники в местных парках. И, конечно же, здесь множество пивных садов.

Кроме того, Мюнхен предлагает много возможностей для однодневных поездок за город – и туда легко можно будет добраться на поезде. Например, можно подняться на горном поезде на самую высокую вершину Германии Цугшпитце или прокатиться до живописного озерного городка Тегернзее.

Полезные советы для солотуристов

