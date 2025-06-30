И далеко не всегда причина только в вопросах безопасности.

Путешествия по миру в одиночку привлекают все больше людей, однако многие опытные соло-туристы отмечают, что некоторые популярные места для этих целей совершенно не подходят, поскольку они недостаточно безопасны.

Однако бывалая соло-путешественница Эмили Лакстон, посетившая более 60 стран, в своем комментарии для Daily Mail указала, что некоторые города мира не подходят для туристов-одиночек по другим причинам, не связанным с безопасностью.

Пять городов мира, которые не подходят для соло-туристов по версии Эмили Лакстон

1. Каир, Египет. "Хотя мне и понравилось путешествовать по стране в одиночку, я думаю, что столица может оказаться ошеломляющей для многих путешественников-одиночек, особенно если вы новичок", – пояснила путешественница.

Видео дня

2. Марракеш, Марокко. Эмили признала, что в этом городе действительно красиво, но может быть немного напряженно, если вы путешествуете в одиночку.

3. Сент-Люсия. "Как и в большинстве мест на Карибах, здесь в основном все включено, поэтому не было особой атмосферы для путешественников-одиночек – это было больше похоже на место для "медового месяца", – пояснила она.

4. Берлин, Германия. Путешественница призналась, что чувствовала себя немного одиноко в немецкой столице, вероятно, потому что он славится ночной жизнью, а потому без компании там не так весело.

5. Гавана, Куба. "Немного запущенное и довольно сложное место для путешествий. Первые пару дней я была здесь в одиночку, и мне это не понравилось, затем кко мне присоединился друг, и я хорошо провела время – а это говорит о многом", – призналась Эмили.

При этом путешественица назвала несколько городов, которые ей наоборот очень понравилось исследовать в одиночку. Среди них – столица Южной Кореи Сеул, покорившая ее уровнем безопасности, а также испанский курортный городок Мурсия, который было легко исследовать пешком или на велосипеде, также там было легко заводить новых друзей.

Другие советы соло-туристам

Как ранее сообщал УНИАН, опытная соло-туристка Кристина Форд назвала главную ошибку женщин, впервые путешествующих в одиночку.

В свою очередь, журналист Йен Смит подготовил пять полезных советов для тех, кто отправляется в свое первое соло-приключение.

Тем временем, блогерша по имени Моника дала три совета соло-путешественницам, как отпугнуть нежелательных ухажеров.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.