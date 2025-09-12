Даже интровертам может быть одиноко в соло-путешествии, но есть простой рецепт решения проблемы.

Соло-туризм является трендом последних лет, который набирает обороты. Но практика показывает, что не каждому такой вариант отдыха подходит. Американская тревел-журналистка Дженна Де-Лаурентис в статье для Business Insider рассказала о своем неудачном опыте соло-путешествий в Испании.

"Обычно я могу найти друзей или родственников, которые присоединятся ко мне, независимо от того, путешествую ли я с рюкзаком по Португалии или путешествую на автомобиле по Чили. Однако, после того, как мне понравилась моя первая самостоятельная поездка в Австралию, я захотел спланировать еще одну - на этот раз в Испанию", - пишет она.

Дженна провела неделю, путешествуя соло по испанскому региону Каталония. Она посетила все достопримечательности - от Триумфальной арки в Барселоне до Собора Санта-Мария в Жироне - но осталась недовольна своей поездкой. Путешественница осознала, что ей не хватало компании и исследовать города в одиночку оказалось не так интересно, как она думала.

Видео дня

Дженна попыталась разобраться, почему ее соло-поездка в Австралию прошла отлично, а в Испанию - нет. И вот какие выводы она сделала.

"Во время моего первого самостоятельного путешествия в Австралию я присоединилась к групповому туру по подводному плаванию на Большом Барьерном рифе. На лодке я встретила десятки других путешественников, что помогло мне преодолеть любое чувство одиночества. В Испании я не бронировала никаких групповых мероприятий и в конце концов пожалела о своем решении", - пишет она.

Поэтому Дженна советует соло-путешественникам присоединяться к групповым экскурсиям, чтобы преодолеть чувство одиночества.

Еще одна проблема соло-путешествий - чувство одиночества во время знакомства с местной кухней.

"В течение недели моего одинокого путешествия я чувствовала себя наиболее одиноко, когда ела в одиночестве. Испанская гастрономическая культура чрезвычайно общительная, и я чувствовала себя неуместно в ресторанах, путешествуя самостоятельно", - пишет женщина.

Решать эту проблему Дженна советует несколько странным способом: она решила, что стоит брать с собой в ресторан альбом для рисования или книгу, чтобы скоротать время, пока готовятся заказанные блюда.

Другие материалы с советами для путешественников

Как писал УНИАН, бывалая туристка поделилась секретом идеального отдыха на Мальдивах. Хотя обычно туристам советуют способы экономии на различных аспектах путешествия, в данном случае предлагается прямо противоположная стратегия.

Также мы рассказывали о распространенной ошибке многих туристов, которая может стать причиной больших проблем.

Вас также могут заинтересовать новости: