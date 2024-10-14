Писательница Кристина Форд советует туристкам не пытаться втиснуть слишком много в свою первую соло-поездку.

В последние годы путешествия в одиночку стали чрезвычайно популярны, особенно среди женщин. Однако отправляясь в свою первую соло-поездку, многие люди вполне обоснованно испытывают определенные опасения.

63-летняя опытная соло-путешественница Кристина Форд, ведущая блог abroad.inlondon о своем стиле жизни, и автор отмеченной наградами книги "В поисках мистера Дарси: уроки, извлеченные в погоне за счастьем", в комментарии Daily Mail назвала главную ошибку, которую совершают многие женщины, впервые отправляясь на отдых без компании – это попытка "откусить больше, чем вы можете прожевать".

"Если это ваша первая самостоятельная поездка и вы боитесь летать, не планируйте двухнедельное путешествие с несколькими перелетами. Выберите место, куда вы можете долететь напрямую", – предупредила Кристина.

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При этом она советует туристкам планировать свое первое соло-путешествие небольшим, предварительно хорошо исследовав место, куда бы они хотели поехать.

"Проведите исследование и спланируйте то, что вы всегда хотели сделать, но в пределах своей зоны комфорта", – говорит блогерша, добавляя, что сама она обычно использует ChatGPT для планирования коротких поездок.

"Мой запрос был: "Одинокая путешественница, три дня, любит достопримечательности, историю, вкусную еду и, конечно же, шопинг". За считанные секунды у меня был трехдневный маршрут, и я следовала ему примерно на 90%. Браво, ChatGPT!", – поделилась Кристина опытом планирования своего недавнего путешествия в Рим.

Как сообщал УНИАН, ранее 19-летняя соло-туристка из США Ив Ковач назвала самую небезопасную страну Европы – все из-за того, что она постоянно чувствовала себя там добычей.

Тем временем, TikTok-блогерша с ником monicaroams дала одиноким путешественницам полезный совет, как избавиться от нежелательных ухажеров на отдыхе.

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