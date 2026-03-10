'Буду ходить на терапию': тысячи туристов застряли в Дубае и вынуждены влезать в долги

Люди самостоятельно оплачивают гостиницы и билеты, так как власти не оказывают поддержки.

Тысячи туристов, оказавшихся заблокированными в Дубае после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке, сталкиваются не только с проблемами возвращения домой, но и с серьезными финансовыми затратами. Из-за отмененных рейсов люди вынуждены оставаться в одном из самых дорогих туристических городов мира, оплачивая отели, еду и новые билеты, пишет Business Insider.

Менеджер по развитию бизнеса Goodwill Эмилия Васкес прилетела в Дубай 26 февраля вместе со своим 6-летним сыном, чтобы отпраздновать его день рождения. Уже во вторник они должны были лететь домой, но ситуация резко изменилась после того, как через два дня США и Израиль начали атаку на Иран. Из-за этого закрыли воздушное пространство и приостановили работу аэропортов, в результате чего тысячи путешественников, в том числе и Васкес, застряли в ОАЭ, сообщает СМИ.

Война создала для туристов не только логистические трудности, но и значительные финансовые проблемы. Хотя 1 марта Генеральная гражданская авиационная администрация ОАЭ заявила, что государство покроет "все расходы на проживание и размещение задержанных пассажиров", пока неизвестно, когда и каким образом людям компенсируют расходы, отмечает автор.

Видео дня

Эмилия Васкес остановилась в пятизвездочном отеле Taj Dubai, где проживание стоит примерно 300 долларов за ночь. Женщина рассказала изданию, что тратила около $500 в день и по состоянию на четверг она потратила $6,800. С накоплением счетов и отсутствием немедленных денег от правительства Эмиратов, она была всего в нескольких тысячах долларов от лимита кредитной карты.

"Я отвечаю за оплату этого отеля, и администрация отеля буквально говорит нам, что если я не могу себе позволить проживание в отеле, то должна уехать и найти другое место. Я не чувствую себя в безопасности, если покину отель и уеду куда-то. Поэтому я каждый день продлеваю срок проживания", – рассказала женщина.

В пятницу ей все же удалось покинуть город после того, как некоторые авиакомпании частично возобновили рейсы, однако многие туристы до сих пор остаются в стране, где их расходы постоянно растут, в частности из-за очень дорогих билетов.

Другая туристка по имени Фейт Шоу возвращалась с отцом в Лондон после теплых празднований Китайского Нового года в кругу семьи. Впереди их ждала пересадка в Дубае, однако вместо спокойного транзита в субботний вечер аэропорт встретил их настоящим хаосом.

Как сообщается в материале, пассажирам выдали ваучер, который покрывал питание и проживание в четырехзвездочном отеле рядом с аэропортом. Однако он действовал только четыре ночи. После этого женщина и ее отец были вынуждены самостоятельно оплачивать номер в отеле Hampton by Hilton Dubai Al Barsha, который стоил 112 долларов за ночь и включал завтрак.

"Мы просто стараемся быть как можно более экономными", - рассказали они.

По словам путешественников, они надеются, что расходы, совершенные кредитной картой, возместят в следующем месяце.

О своей сложной ситуации рассказала стилистка из Хьюстона Шейнис Дэй. Она приехала в Дубай 24 февраля на празднование дня рождения подруги. Ее рейс домой 1 марта отменили, а последующие перебронирования не состоялись, и им пришлось оплачивать отель из собственного кармана.

Как сообщает издание, ее подруга Томас начала онлайн-кампанию по сбору средств на оплату отеля и билета домой. К пятнице им удалось собрать 978 долларов из запланированных 11 000. В конце концов они смогли вылететь в четверг, однако эта поездка оставила неприятные воспоминания.

"Вероятно, после этого опыта я буду ходить на терапию", – прокомментировала Дэй, заявив, что ей понадобится время, чтобы набраться смелости для новых поездок.

Шрихари Мадху, менеджер Coral Cove, который сдает в аренду три квартиры в Дубай Марине, поделился, что помогает туристам, застрявшим из-за отмены рейсов, предлагая бесплатное проживание или базовую плату около 40 долларов за ночь. Обычно квартиры сдаются за 110 долларов.

Единственное, что дороже проживания, - это выезд. Состоятельные туристы едут на автомобилях в Оман и Саудовскую Аравию, чтобы оттуда вылететь. Там они арендуют частные самолеты, тратя более 200 тысяч долларов. Спрос на такие полеты резко вырос после обострения конфликта с Ираном, говорится в материале.

Рост цен на перелеты

Ранее УНИАН писал, что из-за войны на Ближнем Востоке резко выросли цены на авиатопливо и нефть, а также частично закрывается воздушное пространство, из-за чего самолеты вынуждены лететь более длинными маршрутами. Это повышает расходы авиакомпаний, поэтому они поднимают цены на авиабилеты. В результате пассажирам приходится платить больше за перелеты. Эксперты предупреждают, что если конфликт будет продолжаться, цены на билеты могут вырасти еще сильнее.

Вас также могут заинтересовать новости: