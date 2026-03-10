США заявили, что Иран проигрывает, и анонсировали свои самые интенсивные удары

Заявления прозвучали на фоне новых атак Ирана против Израиля и стран Персидского залива.

Вторник, 10 марта, станет "самым интенсивным днем" ударов по Ирану с начала войны, предупредил министр обороны США Пит Хегсет. Как пишет The Hill, соответствующее заявление он сделал во время брифинга в Пентагоне.

"Сегодня снова будет наш самый интенсивный день ударов. Больше всего истребителей, больше всего бомбардировщиков, больше всего ударов. Разведданные стали более точными и лучшими, чем когда-либо", – сказал министр.

В то же время, по словам Хегсета, за последние 24 часа Иран запустил наименьшее количество ракет из тех, которые он способен применить.

Центральное командование США (CENTCOM) в понедельник сообщило, что с начала войны американские военные нанесли удары по более чем 5 тысячам целей в Иране, а также потопили или повредили более 50 иранских кораблей.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн подчеркнул, что операция имеет три ключевые цели: уничтожение иранских баллистических ракет и беспилотников, удары по военной и промышленной инфраструктуре Ирана, дальнейшее ослабление военно-морских сил Ирана, чтобы обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив.

Отмечается, что заявления Хегсета и Кейна прозвучали на фоне новых атак Ирана во вторник против Израиля и стран Персидского залива, что свидетельствует о расширении конфликта. Война уже вызвала серьезные колебания на нефтяных рынках и усилила обеспокоенность состоянием мировой экономики.

Во время брифинга глава Пентагона также заявил, что Иран фактически остался без союзников и "серьезно проигрывает".

По его словам, поддерживаемые Тегераном группировки в регионе – "Хезболла", хуситы в Йемене и ХАМАС – в настоящее время "либо разбиты, либо неэффективны, либо остаются в стороне от конфликта".

На Ближний Восток направляются новые авианосцы США

Напомним, Военно-морские силы США могут развернуть на Ближнем Востоке еще один мощный корабль – атомный авианосец USS George H.W. Bush (CVN-77) класса "Нимиц". Недавно он завершил ключевые предразвертывательные учения. В Пентагоне пока не подтвердили, будет ли корабль направлен в регион для поддержки операции "Эпическая ярость". Учения COMPTUEX, которые прошла ударная группа авианосца, проверяли готовность корабля и его эскортных сил действовать вместе. Сейчас в регионе находится авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), а самый большой корабль ВМС США – USS Gerald R. Ford (CVN-78) – на днях прошел через Суэцкий канал в Красное море.

