Из Тернопольщины в Бакоту: в Украине появится новый веломаршрут через два нацпарка

Веломаршрут "Бакота Гранд Трек" протяженностью более 35 км начнется в селе Окопы в Тернопольской области и через Каменец-Подольский будет вести в Бакоту.

К живописному затопленному селу Бакота в Хмельницкой области, которое также называют "украинской Атлантидой", проложат новый туристический веломаршрут.

Как сообщается на странице НПП "Подольские Товтры" в Facebook, на днях специалисты нацпарка совместно с коллегами из национального природного парка "Днестровский каньон" представили паспорт базового веломаршрута "Бакота Гранд Трек" будущей велосети маршрутов парка.

"Этот маршрут – часть большого веломаршрута, который совсем скоро соединит два соседних нацпарка – Национальный природный парк "Подольские Товтры" и НПП "Днестровский каньон". Маршрут разработан с целью развития велотуризма в регионе и контролируемого направления туристических потоков по территориям природно-заповедного фонда с минимальным воздействием на флору и фауну", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что паспорт веломаршрута является полноценным официальным документом, содержащим общую характеристику и цель создания маршрута, его технические параметры, протяженность и уровень сложности, особенности рельефа и типы покрытия. Отдельное внимание в нем уделено ключевым природным и культурным объектам, требованиям безопасности для посетителей, экологическим ограничениям и рекомендациям по ответственному пользованию маршрутом.

Согласно информации, представленной на слайдах, веломаршрут "Бакота Гранд Трек" будет начинаться в селе Окопы в Тернопольской области и через Каменец-Подольский вести в Бакоту. Общая длина маршрута – 35,42 км, а на его преодоление уйдет около 3 часов. Маршрут будет проходить в том числе по дорогам общего пользования.

Почему туристов так привлекает Бакота

Сейчас эта живописная местность в Хмельницкой области привлекает немало туристов как одно из самых красивых мест в Украине. Впрочем, на самом деле Бакота имеет трагическую историю – осенью 1981 года это село, основанное еще в 13 веке, было затоплено решением советских властей ради строительства Днестровского гидроузла.

Массовый интерес к Бакоте начал появляться около десяти лет назад после ряда тревел-блогов и сюжетов на телевидении. Впрочем, многие желающие все еще не могли попасть туда из-за отсутствия нормальных дорог и туристической инфраструктуры. Но в течение последних лет ситуация постепенно меняется.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в прошлом году был наконец проложен удобный туристический маршрут к Бакоте для путешественников любого типа, ведь его можно преодолеть пешком, на велосипеде или автомобиле.

