За приключениями на Днестровский каньон: эко-прогулки среди уникальной природы, круизы по Днестру и рай для бердвотчеров

Днестровский каньон без всякого сомнения можно назвать уникальным природным объектом в Украине, который вполне заслуженно отнесен к Семи чудесам страны. Каньон, образованный рекой Днестр, протянулся аж на четыре области - Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую. Мы же расскажем вам об его ивано-франковской части и возможностях для туризма и отдыха в этой местности.

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Именно на Ивано-Франковщине Днестровский каньон берет свое начало в районе села Петрилов Тлумацкого района. От Ивано-Франковска это около 40 километров, которые можно преодолеть или на рейсовом автобусе от железнодорожного вокзала, или на такси. Впрочем следует учитывать, что дороги в этой части Ивано-Франковской области не в лучшем состоянии, поэтому, как советуют бывалые путешественники – до последующих точек на маршруте, как, например, порт «Раковец» или база «Белый бизон», лучше добираться по воде, если у вас есть соответствующие плавсредства и умения.

Но обо всем по порядку. Ивано-франковская часть Днестровского каньона относится к КП «Днестровский региональный ландшафтный парк имени Сергея Дидыча», охватывая Городенковский и Тлумацкий районы области на общей площади почти 20 тысяч гектаров. Именно перед ним стоит задача по сохранению этого уникального природного и историко-культурного комплекса, а также по созданию благоприятных и экологически безопасных условий для туризма и отдыха в этой местности. Здесь и сохранение от технического воздействия в первозданном виде отдельных уголков природы, и поддержание экологического баланса, и прокладывание безопасных туристических маршрутов, и уборка территории, и проведение экологической образовательно-воспитательной работы. Ведь как не крути, приход туристов всегда имеет негативный эффект для природы, который следует минимизировать настолько, насколько это возможно.

Природа на берегах Днестровского каньона действительно является уникальной – благодаря особому микроклимату и присущим местности низинным ветрам. Здесь заметно теплее, чем в горной части области, благодаря чему и сохранились уникальные реликтовые растения, которых больше нет нигде в Украине, а для птиц образовались благоприятные условия для гнездования.

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К примеру, буквально в апреле 2019 года ученые-ботаники из Чехии нашли здесь одно из редчайших растений мира - Фиалку Джоя. Это реликтовое растение, кроме Днестровского парка, попадается лишь в отдельных местах в Румынских Карпатах и на Балканах.

Живописные ландшафты Днестровского каньона буквально пронизаны чрезвычайно интересными объектами природы. Это скалы, водопады, леса, холмы с редкой степной растительностью и многое другое. При этом если тернопольская часть каньона более скалистая, то ивано-франковска – очень зеленая. Если же говорить о животном мире, то здесь можно встретить косуль, кабанов, барсуков, лисиц, зайцев и, конечно, очень-очень много разнообразных птиц – от маленьких певчих до величественных хищников.

Особенно ценными памятниками природы здесь считаются «Неопалимая купина», где растут редкие степные виды астр, и «Папоротник-листовик», где на большом камне растет реликтовый вид папоротника. Также внимания заслуживают заповедные урочища «Кривая» и «Громовой мост», а также ботанические достопримечательности «Гора Красная» и «Петровская липа».

Кроме того, в пределах Днестровского нацпарка встречаются многочисленные памятники истории и архитектуры, а также остатки древних стоянок, на месте которых и по сей день находят немало археологических находок, порой прямо посреди огородов селян. Особого внимания здесь заслуживают руины Раковецкого и Чернелицкого замков, остатки древнего Букивнянского городища - летописного города Быковен, памятки археологии в селе Незвиско.

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Кроме того, на территории Днестровского регионального ландшафтного парка находится 8 сельских музеев: Историко-краеведческий музей села Кунисовцы, Музей «Борцам за волю Украины» в с. Копачинцы, Историко-краеведческий музей поселка Чернелица, Музей скульптора Н. Бринского в с. Долина, Историко-краеведческий музей с. Олешев, Музей истории стеклозавода и села Кутище, Музей быта и этнографии с.Буковна и Музей художника Дениса-Льва Иванцева в с. Делева.

В планах парка - сделать музей-копию четырех древних поселений разных периодов. Впрочем, к сожалению, много планов по развитию парка упирается в финансирование, ведь из бюджетов на это выделяется не так уж и много, а внешнее финансирование привлечь не всегда удается, особенно в нужных объемах. Ведь как местное население, так и бизнес, который хоть и настроен на сотрудничество, все же еще надо заинтересовать. Впрочем, какая-то работа все же проводится – здесь пытаются создавать кооперативы, искать самостоятельно финансирование за рубежом, привлекать местных жителей и тому подобное.

Отдых на Днестровском каньоне

Сейчас в Днестровском ландшафтном парке активно работают над развитием туризма. Ведь хотя природные и исторические условия для этого здесь уже есть, для постоянного потока туристов этого мало. Нужна еще соответствующая инфраструктура – размещение, питание, трансферы, экскурсионное обслуживание, аренда оборудования, меры безопасности и прочее. Определенные работы в этом направлении уже проводятся - постепенно убирается мусор на берегах Днестра, расчищаются и маркируются эколого-познавательные тропы и маршруты, обустраиваются зоны отдыха, разрабатываются новые экскурсии и проекты, а также проводится обучение для местного населения по их привлечению в сферу обслуживания.

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Например, в селе Городница планируют привлечь местное население к обустройству базы перекуса и передышки для активных туристов, которые отправляются в пешие походы по территории парка или на рафтинг по Днестру на несколько дней.

Также здесь работают над созданием общей сети для организации отдыха, привлекая людей и компании, которые предоставляют самые разнообразные туристические услуги - трансферы, питание, размещение, досуг, экскурсии, активный отдых.

Как отмечает директор Днестровского РЛП, на самих склонах Днестровского каньона почти нет проходных троп, однако в ландшафтном парке есть где погулять. Даже уже есть электронная карта местности, которую планируют развивать и дальше, в частности, подвязывая ее к гостиницам и другим полезным для туристов объектам.

Кроме того, в регионе начали уделять внимание событийному туризму, организовывая различные концерты, фестивали и спортивные соревнования. Как, например, фестиваль Свято Неба, который состоялся в середине мая. Как известно, склоны Днестровского каньона формируют чрезвычайно благоприятные условия для развития парапланеризма и дельтапланеризма с его самыми известными стартовыми площадками – дельтадромами в селах Исаков и Одаев. Это событие из года в год привлекает все больше туристов и становится интереснее, поскольку организаторы стараются придумать новые форматы для досуга отдыхающих.

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Не забывают уделять внимание и безопасности. С этой целью в регионе создано ОО «Горный спасательный центр», при помощи волонтеров и международных партнеров работащую как над экологической безопасностью в регионе, популяризируя «чистый отдых», так и над обучением местных оказывать первую помощь туристам в экстремальных условиях. Ведь пока еще часто, чтобы оказывать профессиональную помощь пострадавшим, приходится вызывать спасателей из достаточно отдаленных районов.

И это очень актуально для развития еще одного вида отдыха в пределах Днестровского каньона – спелеотуризма. Ведь именно здесь расположен так называемый Одаевский карстовый пещерный комплекс, богатый спелеологическими, историческими, биологическими и геологическими ценностями, а в отдельные периоды года здесь даже можно встретить летучих мышей. Всего коплекс насчитывает 17 пещер, большинство из которых являются вертикальными, прохождение которых требует соответствующих знаний, умений и оборудования. Поэтому травматические случаи с туристами-спелеологами неизбежны.

Еще одна местная достопримечательность – спортивно-патриотический детский лагерь «Кузня Униж», где среди прочего проходят разнообразные образовательные и творческие мероприятия, волонтерские акции, а еще детей учат на местной ферме ухаживать за домашними животными и обрабатывать землю. Кроме того, здесь проводятся тематические концерты, фестивали, соревнования и тому подобное.

И, конечно, одним из самых перспективных видов отдыха здесь является водный туризм, ведь как мы уже упоминали выше, местные дороги отнюдь не вдохновляют на приключения на авто. Потому чем большее расстояние можно преодолеть пешком или по воде, тем лучше.

Сейчас ежегодно водный туризм по Днестру охватывает около 35-40 тысяч туристов за сезон, и это только организованные туристы. К примеру, за день на каяке здесь можно преодолеть до 60 километров, а на катамаране - около 25 километров. С другой стороны, в этой части Днестр – река не глубокая, в среднем лишь 4-7 метров, но есть и немало отрезков с глубиной по два метра и меньше. Поэтому преодолеть ее на более габаритном транспорте практически нереально. Сейчас есть только один корабль, которому это под силу.

Днестровский круиз

Одним из самых удачных примеров развития туризма здесь является порт «Раковец» в одноименном селе, в 60 километрах от областного центра. Именно с порту «Раковец» в экскурсионный тур Днестр-круиз отправляется корабль «Юрий», благодаря которому можно увидеть всю красоту Днестровского каньона в комфортной и дружеской атмосфере. Этот корабль является уникальным проектом, сделанным именно для нужд мелководья, и аналогов ему нет не только в Украине, но и в мире. На сегодняшний день это единственный корабль, который может предложить плавание в этой живописной части Днестровского каньона с комфортными условиями. Все остальное – это рафтинг на катамаранах и байдарках.

Над проектом изобретателя Юрия Шпицера украинские конструкторы работали около четырех лет. В порту корабль находится уже пять лет, из которых активно работает три. Этот 12-тонный двухпалубный корабль имеет длину 14 метров и ширину 5,6 метров, и благодаря гребному колесу судно способно проходить мель в 30 сантиметров. Кроме того, на корабле есть кухня, санузел, три каюты – две на четырех человек и одна двухместная, в которых можно заночевать, если вы отправляетесь в тур с ночевкой.

Обычно на корабль берут 10 пассажиров плюс экипаж, состоящий из капитана, матроса, шеф-повара и официанта. Единственный момент, что работают организаторы тура в основном с группами. Стоимость поездки разнится в зависимости от дня недели — в будни 1200 гривень с человека (сюда входит сам круиз, 5-разовое питание на борту и в порту «Раковец», ночевка в каюте или палатке (кто как пожелает), а в выходные такое же путешествие будет на 200 гривень дороже.

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В целом же этот тур идеально подходит для туристов, которые хотят увидеть с воды всю красоту Днестровского каньона, но при этом не имеют желания или возможностей делать это собственноручно на небольших плавсредствах, где все же требуется приложение физических усилий.

Во время «Днестр-круиза» гостям предлагают европейскую кухню, мангал-меню и особые фирменные блюда. На верхней палубе также установлены шезлонги и гамак, с которых очень удобно наблюдать за живописными пейзажами.

Обычно на корабле ходят в две стороны – к острову Русалок или к Раковецкому замку. Впрочем, каждая группа туристов имеет возможность самостоятельно формировать свою программу, заезжая в различные интересные места, в зависимости от их интересов и продолжительности тура. При желании, когда погода позволяет, можно даже остановиться покупаться в Днестре во время круиза.

Долгое время одним из самых интересных объектов на пути круиза был известный водопад «Девичьи слезы», однако в середине мая 2019 года его верхняя глыба, которая и дала название водопаду, упала в результате природного разрушения. Ведь это гипсовая порода, и, как известно, она не слишком надежная. Впрочем, директор Днестровского РЛП Михаил Ковтун предпочитает называть водопад «Девичьи слезы» не разрушенным, а обновленным, рекомендуя не скучать по старому, а лучше настроиться оптимистично и наблюдать, что на этом месте образует природа далее. И искать новые альтернативные места-водопады, которые можно было бы сделать не менее туристически привлекательными, чем «Девичьи слезы».

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Также довольно популярной точкой на пути следования корабля «Юрий» по Днестру является Раковецкий замок, построенный здесь в 17 веке польским шляхтичом Домиником Войцехом Бенявським. Ради этого он даже три года возил из Польши особый камень. Когда-то там было три башни и огромная стена, однако сейчас сохранились лишь одна башня, где сейчас гнездятся пустельги и скворцы, а также небольшой фрагмент северо-западной стены. К сожалению, Раковецкий замок постигла та же судьба, что и большинство подобных сооружений по всей Западной Украине. Многочисленные военные столкновения привели к разрушению украинских замков и крепостей, а в советские времена их еще и разбирали под строительство в селе, как это случилось в Раковце. В свое время замок должны были реставрировать, даже проект разработали, но деньги так и не нашли, а потому идею забросили.

О Раковецком замке существует немало легенд, в том числе о таинственных подземных ходах. Впрочем, о них мы рассказывать не будем. Лучше заказываете экскурсию, во время которой местный историк расскажет вам много интересных фактов.

И еще одно – обязательно поднимитесь на холм за Раковецьким замком, ведь оттуда открывается удивительный вид на Днестровский каньон и весь Раковец. Только полезный совет: отправляясь на прогулку, позаботьтесь об удобных одежде и обуви, которые не жалко испачкать, ведь почва здесь часто случается довольно скользкой и красно-глиняной.

В самом же порту «Раковец» созданы великолепные условия для отдыха, а к месту можно заказать трансфер от вокзала Ивано-Франковска, здесь готовы помочь и с другими сопутствующими туристическими услугами. На берегу расположен ресторан с традиционной украинской кухней и авторскими настойками от шеф-повара Геннадия Панова, кафе-бар с коктейлями и кальянами, зона отдыха с удобствами – душ, туалет и место для палаток. Особенно это удобно для туристов, заказывающих тур больше, чем на один день. И, кстати, сюда лучше ехать именно на несколько дней. Во-первых, за один день вы точно не успеете посмотреть все достопримечательности. Во-вторых, дорога сюда хоть и не долгая, но очень утомительная из-за состояния дорожного покрытия. Но вы же отдыхать приехали, а не страдать.

В то же время, как рассказывает руководитель «Днестр-Круиз» Владимир Мазур, останавливаться на достигнутом здесь отнюдь не планируют. В будущем планируют обустроить бассейн на площадке перед причалом, эко-домики и, возможно, даже когда-то расширить флот.

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Также совместно с Днестровским региональным ландшафтным парком, местными властями и волонтерами здесь планируют создать условия, чтобы турист мог приезжать на 2-3-4 дня и ему было, чем здесь заняться. Также планируется расширить туристический сезон с 3 до 7 месяцев, а для этого следует создать условия для размещения туристов, чтоб был доступен не только кемпинг. Ведь действительно тепло здесь только в июне-июле, а в августе уже ночи холодные для ночевки под открытым небом. Сам же корабль «Юрий» может выходить на воду и до 1 ноября, ведь на нем есть отопление.

В самом селе Раковец, в котором нет и тысячи жителей, пока инфраструктура для туризма слабенькая – только несколько частных хозяйств предлагают ночлег туристам, есть кафе и магазин. Впрочем недавно здесь выиграли тендер на 400 тысяч гривень, которые должны быть использованы для благоустройства Раковца. Среди прочего здесь планируется разработать комбинированный туристический маршрут.

Рай для бердвотчеров на Днестре

А еще Днестровский каньон прекрасно подходит для бердвотчинга – уже популярного в Европе вида отдыха на природе, который в Украину пока только приходит. Суть его заключается в наблюдении за жизнью птиц в их естественной среде. И Днестровский каньон имеет чрезвычайно благоприятные для этого условия, ведь именно здесь проходит активный миграционный путь птиц. Тысячи пернатых самых разных видов пролетают через его территорию, останавливаясь на передышку и подкрепиться на здешних островках. Некоторые виды останавливаются здесь на период гнездования, а птицы с севера – наоборот отправляются сюда на зимовку.

Например, в марте на Днестре можно наблюдать за белыми аистами, возвращающимися с зимовки в теплых краях, чтобы потом вывести на украинских просторах птенцов. Лучше наблюдать за ними именно с воды - плывешь себе, а вокруг летают цапли, ласточки, дикие утки и ястребы, а аисты тем временем прямо в воде ловят рыбу. Это ли не рай?

Как рассказывает директор Днестровского РЛП Михаил Ковтун, в будущем на территории парка планируют обустроить наблюдательные пункты, где туристы-бердвотчеры могли бы с лучших точек наблюдать за птицами. В частности, планируется обустроить вышку с возможностями для ночлега, ведь обычно птичья активность начинается очень рано, а потому туристам будет гораздо удобнее сразу проснуться и начать наблюдение, а не добираться до места дополнительное время.

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Как видим, в Украине еще много интересных и пока не столь изведанных мест, которые обязательно стоит повидать. А лето - отличная пора для этого.

Удачного вам летнего отдыха и новых открытий!

Марина Григоренко