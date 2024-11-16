Старинный город Каменец-Подольский сейчас является одним из самых популярных среди украинцев направлений для путешествий на выходные. Его главной изюминкой, бесспорно, является знаменитая средневековая крепость, впрочем, кроме нее там есть еще много чего интересного. УНИАН.Туризм поделится главными секретами отдыха в этом волшебном городе.

Если вы вдруг ищете отличный вариант для путешествия на выходные в пределах Украины, то отличным вариантом станет один из старейших городов нашей страны – Каменец-Подольский. А мы дадим вам несколько полезных советов перед поездкой туда.

Немного фактов

Город Каменец-Подольский, официально основанный в 1374 году, в свое время был одним из главных центров исторического региона Подолья.

Свое название город получил от слова "камень" – из-за характера почвы местности, в которой он построен: прямо в городе проходит Смотрицкий каньон, посреди которого протекает река Смотрич.

В свое время город входил в Галицко-Волынское княжество и Речь Посполитую, а еще некоторое время был оккупирован турками и Российской империей, и это все ярко прослеживается в его архитектуре.

Сейчас Каменец-Подольский – второй по величине город Хмельницкой области, с населением около 110 тысяч человек, а кроме туризма здесь развита промышленность – тяжелая, легкая и пищевая.

Также город является мощным образовательным центром, где есть два собственных университета, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину с 2022 года туда временно также переехали учебные заведения с востока Украины.

Что посмотреть

Исторический центр города имеет статус Национально историко-архитектурного заповедника "Каменец" и занесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому приехав в Каменец-Подольский на уикенд с ночевкой, вы точно найдете что посмотреть и чем заняться.

При этом город довольно компактный, поэтому вам не придется пользоваться общественным транспортом – всюду можно дойти пешком, а до вокзала можно совсем дешево доехать на такси.

Главная изюминка города – Каменец-Подольская крепость, построенная в 14 веке на острове, окруженном Смотрицким каньоном и рекой Смотрич. В свое время она была ключевым сооружением оборонительной системы города, а ныне считается одной из наиболее хорошо сохранившихся крепостей Украины.

Днем туристы могут попасть в каменную крепость на экскурсию, включая ее музеи. Вечером же крепость очень красиво подсвечивается.

Также до войны на территории замка устраивались различные фестивали исторической реконструкции, а на поляне за ним – крупнейший в стране фестиваль воздушных шаров.

Однако и кроме крепости в городе есть немало интересных исторических памятников. Ну, во-первых, как уже упоминалось, крепость – это лишь часть оборонной системы города, поэтому вокруг исторического центра до сих пор есть еще несколько ворот и башен. Впрочем, легче всего туристам дойти до Башни Стефана Батория на Старопочтовом спуске. Построенная в середине 16 века, когда-то это была самая большая башня города. Сейчас туристы могут только пройти вокруг нее, сама она закрыта.

Оттуда довольно удобно пройти к еще одной известной достопримечательности города – Кафедральному костелу святых Апостолов Петра и Павла 14 века, который отличается от других минаретом, установленным во время турецкого господства в городе, на вершину которого потом поставили скульптуру Девы Марии, так сказать, ознаменовав победу над турками.

Туристы могут как прогуляться вокруг костела, где также есть небольшое кладбище, так и попасть внутрь.

Впрочем, стоит иметь в виду, что в холодное время года центральный вход в костел закрывают, поэтому попасть туда можно только через боковые двери. Если повезет, попадете на органный концерт. К слову, эту ценную информацию мы узнали в местном туристско-информационном центре, когда уже отчаялись попасть в костел – он расположен в нескольких десятках метров отсюда, поэтому можете смело заглянуть за информацией.

Оттуда можно пройти к Дому польского магистрата, то есть ратуше 14 века, которая также имеет очень интересную историю. Сначала она строилась в готическом стиле, но потом на протяжении веков к ней также добавляли элементы ренессанса, барокко и ампира. Сейчас здесь расположен музей и ресторан, но на башню подняться нельзя.

Еще из интересных сооружений в Старом городе Каменца – Колокольня святого Степаноса 15 века, она же Армянская колокольня. Правда, сейчас она закрыта – до большой войны там запланировали провести реставрацию, однако по понятным причинам эти планы пока пришлось отложить.

Совсем недалеко от нее расположен Костел Святого Николая и монастырь доминиканцев 15 века, который, к сожалению, также очень нуждается в реконструкции.

Ну и сами по себе узкие улочки Каменца-Подольского также очень колоритные, с маленькими цветными домиками и красными крышами, где можно или просто прогуляться, или сделать красивые фото.

Также обязательно стоит прогуляться по склонам Смотрицкого каньона, с которых открывается прекрасный вид на город. Среди самых интересных локаций здесь – водопад, Лебединое озеро и скульптура "Олень на скале".

Где поесть

В течение последних нескольких лет в Каменец-Подольском серьезно подтянулась гастрономическая культура – кроме провинциальных заведений для местных и ресторанов национальной кухни для туристов там также открылось немало современных заведений с кухней на любой вкус.

Правда, сразу должны предупредить – если хотите поесть в хорошем месте в выходные и праздничные дни, места стоит бронировать заранее, ведь кроме туристов в эти дни многие местные, особенно молодежь, также направляются в эти заведения. Доставку в субботу вечером также придется ждать довольно долго.

Больше всего современных заведений можно найти на пересечении улиц Соборной и Леси Украинки, а также в исторической старой части города.

В частности, если хотите позавтракать утром после поезда перед заселением, можно посетить Coffee-Bike Cafe, где есть кофе, выпечка и несколько вариантов простых блюд на завтрак, от сэндвичей до салатов. Цены – довольно приятные, можно уложиться в сумму до 200 гривень с человека.

Также очень популярным среди молодежи является кафе Black Coine, где можно выпить кофе и поесть, правда, в этом месте часто бывает очень людно.

С шиком можно позавтракать в ресторане Loft 26, где подают несколько вариантов комплексных завтраков – французский, английский, мюнхенский и так далее. Отдельно должны отметить, что в этом заведении очень вкусная выпечка. Впрочем, и цены здесь несколько выше средних по городу.

Что касается ужина, то если хочется чего-то изысканного, то можно посетить ресторан Berry Wine прямо возле ратуши, где можно попробовать интересную авторскую кухню и полакомиться очень вкусными подольскими винами. И все это в богатых интерьерах. Цены – вполне демократичные, запросто можно уложиться в 600 гривень за ужин на двоих с вином.

Также в Старом городе Каменца популярностью пользуются заведения на улице Зарванский, например, грузинская ресторация "Мони Сванидзе" или более хипсторский ресторан Old Street.

В новой части города можно найти более молодежные заведения для обеда-ужина. Например, очень популярно заведение Sho take, где подают азиатскую еду. Рядом с ним расположено более демократичное заведение RamenYa, также с азиатской кухней, но скромнее по выбору в меню.

В целом цены в заведениях питания в Каменец-Подольском пока заметно ниже столичных или львовских-одесских-харьковских.

Где остановиться

На популярных платформах по бронированию жилья в Каменец-Подольском доступны около 50 вариантов размещения. Дешевле всего будет остановиться в общих номерах хостелов, где цены стартуют от 300 гривень за койкоместо за ночь.

Для индивидуальных путешественников, которые не хотят делить комнаты с другими путешественниками, самые дешевые предложения начинаются от 600 гривень за ночь.

Цены на апартаменты в центре города стартуют от 800 гривень за ночь, если там будет останавливаться один человек. Между тем, современные квартиры на двоих в центре города стоят от 1000 гривень за ночь.

Ночевка в бутик-отелях в историческом центре города обойдется в сумму от 1800 гривень для двоих.

Как доехать

Сейчас из Киева в Каменец-Подольский ходит прямой поезд, который радует туристов низкими ценами на билеты, если сравнивать с другими направлениями на западе Украины. В частности, плацкартный билет за 9-часовое путешествие стоит чуть дешевле 200 гривень, а в купе можно проехаться за 280 гривень. Билеты в вагоны люкс обойдутся путешественникам примерно в 550 гривень.

Признаемся честно, приобретя билеты по таким ценам, мы ожидали получить ужасные условия перевозок, но в целом дорога оказалась довольно комфортной. Да, по этому маршруту курсируют старые вагоны с гравитационными туалетами, некоторые даже с деревянными рамами на окнах, но по крайней мере нам повезло – в вагонах было чисто и тепло.

Правда стоит учесть, что с 26 ноября по 8 декабря 2024 года этот поезд будет курсировать по сокращенному маршруту – только до Хмельницкого, из-за ремонтных работ на железной дороге. Поэтому добираться из Хмельницкого в Каменец временно придется автобусом (ну или вообще автобусом из самого Киева).

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Какие еще украинские города можно посетить на уикенд, читайте в нашем отдельном материале.

Марина Григоренко

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