Если вы вдруг ищете отличный вариант для путешествия на выходные в пределах Украины, то отличным вариантом станет один из старейших городов нашей страны – Каменец-Подольский. А мы дадим вам несколько полезных советов перед поездкой туда.
Немного фактов
Город Каменец-Подольский, официально основанный в 1374 году, в свое время был одним из главных центров исторического региона Подолья.
Свое название город получил от слова "камень" – из-за характера почвы местности, в которой он построен: прямо в городе проходит Смотрицкий каньон, посреди которого протекает река Смотрич.
В свое время город входил в Галицко-Волынское княжество и Речь Посполитую, а еще некоторое время был оккупирован турками и Российской империей, и это все ярко прослеживается в его архитектуре.
Сейчас Каменец-Подольский – второй по величине город Хмельницкой области, с населением около 110 тысяч человек, а кроме туризма здесь развита промышленность – тяжелая, легкая и пищевая.
Также город является мощным образовательным центром, где есть два собственных университета, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину с 2022 года туда временно также переехали учебные заведения с востока Украины.
Что посмотреть
Исторический центр города имеет статус Национально историко-архитектурного заповедника "Каменец" и занесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому приехав в Каменец-Подольский на уикенд с ночевкой, вы точно найдете что посмотреть и чем заняться.
При этом город довольно компактный, поэтому вам не придется пользоваться общественным транспортом – всюду можно дойти пешком, а до вокзала можно совсем дешево доехать на такси.
Главная изюминка города – Каменец-Подольская крепость, построенная в 14 веке на острове, окруженном Смотрицким каньоном и рекой Смотрич. В свое время она была ключевым сооружением оборонительной системы города, а ныне считается одной из наиболее хорошо сохранившихся крепостей Украины.
Днем туристы могут попасть в каменную крепость на экскурсию, включая ее музеи. Вечером же крепость очень красиво подсвечивается.
Также до войны на территории замка устраивались различные фестивали исторической реконструкции, а на поляне за ним – крупнейший в стране фестиваль воздушных шаров.
Однако и кроме крепости в городе есть немало интересных исторических памятников. Ну, во-первых, как уже упоминалось, крепость – это лишь часть оборонной системы города, поэтому вокруг исторического центра до сих пор есть еще несколько ворот и башен. Впрочем, легче всего туристам дойти до Башни Стефана Батория на Старопочтовом спуске. Построенная в середине 16 века, когда-то это была самая большая башня города. Сейчас туристы могут только пройти вокруг нее, сама она закрыта.
Оттуда довольно удобно пройти к еще одной известной достопримечательности города – Кафедральному костелу святых Апостолов Петра и Павла 14 века, который отличается от других минаретом, установленным во время турецкого господства в городе, на вершину которого потом поставили скульптуру Девы Марии, так сказать, ознаменовав победу над турками.
Туристы могут как прогуляться вокруг костела, где также есть небольшое кладбище, так и попасть внутрь.
Впрочем, стоит иметь в виду, что в холодное время года центральный вход в костел закрывают, поэтому попасть туда можно только через боковые двери. Если повезет, попадете на органный концерт. К слову, эту ценную информацию мы узнали в местном туристско-информационном центре, когда уже отчаялись попасть в костел – он расположен в нескольких десятках метров отсюда, поэтому можете смело заглянуть за информацией.
Оттуда можно пройти к Дому польского магистрата, то есть ратуше 14 века, которая также имеет очень интересную историю. Сначала она строилась в готическом стиле, но потом на протяжении веков к ней также добавляли элементы ренессанса, барокко и ампира. Сейчас здесь расположен музей и ресторан, но на башню подняться нельзя.
Еще из интересных сооружений в Старом городе Каменца – Колокольня святого Степаноса 15 века, она же Армянская колокольня. Правда, сейчас она закрыта – до большой войны там запланировали провести реставрацию, однако по понятным причинам эти планы пока пришлось отложить.
Совсем недалеко от нее расположен Костел Святого Николая и монастырь доминиканцев 15 века, который, к сожалению, также очень нуждается в реконструкции.
Ну и сами по себе узкие улочки Каменца-Подольского также очень колоритные, с маленькими цветными домиками и красными крышами, где можно или просто прогуляться, или сделать красивые фото.
Также обязательно стоит прогуляться по склонам Смотрицкого каньона, с которых открывается прекрасный вид на город. Среди самых интересных локаций здесь – водопад, Лебединое озеро и скульптура "Олень на скале".
Где поесть
В течение последних нескольких лет в Каменец-Подольском серьезно подтянулась гастрономическая культура – кроме провинциальных заведений для местных и ресторанов национальной кухни для туристов там также открылось немало современных заведений с кухней на любой вкус.
Правда, сразу должны предупредить – если хотите поесть в хорошем месте в выходные и праздничные дни, места стоит бронировать заранее, ведь кроме туристов в эти дни многие местные, особенно молодежь, также направляются в эти заведения. Доставку в субботу вечером также придется ждать довольно долго.
Больше всего современных заведений можно найти на пересечении улиц Соборной и Леси Украинки, а также в исторической старой части города.
В частности, если хотите позавтракать утром после поезда перед заселением, можно посетить Coffee-Bike Cafe, где есть кофе, выпечка и несколько вариантов простых блюд на завтрак, от сэндвичей до салатов. Цены – довольно приятные, можно уложиться в сумму до 200 гривень с человека.
Также очень популярным среди молодежи является кафе Black Coine, где можно выпить кофе и поесть, правда, в этом месте часто бывает очень людно.
С шиком можно позавтракать в ресторане Loft 26, где подают несколько вариантов комплексных завтраков – французский, английский, мюнхенский и так далее. Отдельно должны отметить, что в этом заведении очень вкусная выпечка. Впрочем, и цены здесь несколько выше средних по городу.
Что касается ужина, то если хочется чего-то изысканного, то можно посетить ресторан Berry Wine прямо возле ратуши, где можно попробовать интересную авторскую кухню и полакомиться очень вкусными подольскими винами. И все это в богатых интерьерах. Цены – вполне демократичные, запросто можно уложиться в 600 гривень за ужин на двоих с вином.
Также в Старом городе Каменца популярностью пользуются заведения на улице Зарванский, например, грузинская ресторация "Мони Сванидзе" или более хипсторский ресторан Old Street.
В новой части города можно найти более молодежные заведения для обеда-ужина. Например, очень популярно заведение Sho take, где подают азиатскую еду. Рядом с ним расположено более демократичное заведение RamenYa, также с азиатской кухней, но скромнее по выбору в меню.
В целом цены в заведениях питания в Каменец-Подольском пока заметно ниже столичных или львовских-одесских-харьковских.
Где остановиться
На популярных платформах по бронированию жилья в Каменец-Подольском доступны около 50 вариантов размещения. Дешевле всего будет остановиться в общих номерах хостелов, где цены стартуют от 300 гривень за койкоместо за ночь.
Для индивидуальных путешественников, которые не хотят делить комнаты с другими путешественниками, самые дешевые предложения начинаются от 600 гривень за ночь.
Цены на апартаменты в центре города стартуют от 800 гривень за ночь, если там будет останавливаться один человек. Между тем, современные квартиры на двоих в центре города стоят от 1000 гривень за ночь.
Ночевка в бутик-отелях в историческом центре города обойдется в сумму от 1800 гривень для двоих.
Как доехать
Сейчас из Киева в Каменец-Подольский ходит прямой поезд, который радует туристов низкими ценами на билеты, если сравнивать с другими направлениями на западе Украины. В частности, плацкартный билет за 9-часовое путешествие стоит чуть дешевле 200 гривень, а в купе можно проехаться за 280 гривень. Билеты в вагоны люкс обойдутся путешественникам примерно в 550 гривень.
Признаемся честно, приобретя билеты по таким ценам, мы ожидали получить ужасные условия перевозок, но в целом дорога оказалась довольно комфортной. Да, по этому маршруту курсируют старые вагоны с гравитационными туалетами, некоторые даже с деревянными рамами на окнах, но по крайней мере нам повезло – в вагонах было чисто и тепло.
Правда стоит учесть, что с 26 ноября по 8 декабря 2024 года этот поезд будет курсировать по сокращенному маршруту – только до Хмельницкого, из-за ремонтных работ на железной дороге. Поэтому добираться из Хмельницкого в Каменец временно придется автобусом (ну или вообще автобусом из самого Киева).
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Какие еще украинские города можно посетить на уикенд, читайте в нашем отдельном материале.
Марина Григоренко
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