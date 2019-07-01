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Украинская Атлантида: затопленное село Бакота на Хмельнитчине все больше привлекает туристов (видео)

13:40, 01 июля 2019
Новости туризма
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Вид на Бакоту / Фото uk.wikipedia.org

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В 1980-х здесь жили тысячи селян, однако советская власть отсюда всех выселила и затопила человеческие дома и хозяйства, расширяя Новоднестровскую гидроэлектростанцию.

Сейчас этот уголок стал туристической интересностью для любителей путешествовать по Украине. Ближе всего сюда добираться из Каменца-Подольского - чуть больше 40 километров по трассе Т2317.

Подробнее смотрите в сюжете ТСН.Тиждень.

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Теги: #природа#Каменец-Подольский#путешествия по Украинепогода в Хмельницком