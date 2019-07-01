Украинская Атлантида: затопленное село Бакота на Хмельнитчине все больше привлекает туристов (видео)

Еще в 1980-х годах в Бакоте жили тысячи селян, однако советская власть отсюда всех выселила и затопила село, расширяя Новоднестровске гидроэлектростанцию. В наши дни Бакота начинает интересовать все больше туристов.

На Хмельнитчине находится необычное место, которое манит красотами туристов со всей Украины. Бакота – село, которого больше нет. Читайте такжеЗа приключениями на Днестровский каньон: эко-прогулки среди уникальной природы, круизы по Днестру и рай для бердвотчеров В 1980-х здесь жили тысячи селян, однако советская власть отсюда всех выселила и затопила человеческие дома и хозяйства, расширяя Новоднестровскую гидроэлектростанцию. Сейчас этот уголок стал туристической интересностью для любителей путешествовать по Украине. Ближе всего сюда добираться из Каменца-Подольского - чуть больше 40 километров по трассе Т2317. Подробнее смотрите в сюжете ТСН.Тиждень.

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