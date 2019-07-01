Украинская Атлантида: затопленное село Бакота на Хмельнитчине все больше привлекает туристов (видео)
13:40, 01 июля 2019Новости туризма
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Еще в 1980-х годах в Бакоте жили тысячи селян, однако советская власть отсюда всех выселила и затопила село, расширяя Новоднестровске гидроэлектростанцию. В наши дни Бакота начинает интересовать все больше туристов.
Вид на Бакоту / Фото uk.wikipedia.org
На Хмельнитчине находится необычное место, которое манит красотами туристов со всей Украины. Бакота – село, которого больше нет.
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В 1980-х здесь жили тысячи селян, однако советская власть отсюда всех выселила и затопила человеческие дома и хозяйства, расширяя Новоднестровскую гидроэлектростанцию.
Сейчас этот уголок стал туристической интересностью для любителей путешествовать по Украине. Ближе всего сюда добираться из Каменца-Подольского - чуть больше 40 километров по трассе Т2317.
Подробнее смотрите в сюжете ТСН.Тиждень.
Невероятная красота Бакоты, или украинская Атлантида
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