В Испании призывают туристов покупать билеты на самолеты 'как можно скорее'

Есть серьезные основания полагать, что вскоре цены на авиабилеты вырастут.

Путешественникам следует покупать авиабилеты как можно скорее, чтобы избежать риска повышения цен, вызванного ростом цен на нефть и авиатопливо в результате войны в Иране, заявил министр промышленности и туризма Испании Жорди Эреу.

"Мы рекомендуем людям покупать билеты сейчас, потому что авиакомпании сейчас используют керосин, закупленный некоторое время назад, и поэтому существует элемент колебаний цен", – цитирует чиновника Reuters.

По его словам, Испания, для которой туризм является одной из ключевых отраслей экономики, ожидает на сохранение стабильных потоков туристов, однако также допускает, что рост цен может повлиять на спрос.

Видео дня

При этом Эреу заявил, что Испания имеет большие запасы керосина и более высокие производственные мощности, чем многие другие страны Евросоюза, одновременно предупредив: "Если у стран, которые отправляют туристов в Испанию, возникнут проблемы, то они возникнут и у нас".

Катастрофические последствия войны в Иране для туризма

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, война в Иране стала настоящим шоком для мировой авиационной отрасли. С одной стороны, из-за закрытия воздушного пространства над странами Персидского залива авиакомпаниям пришлось отменять или перенаправлять рейсы, что привело к резкому росту цен на авиабилеты.

С другой стороны, катастрофическое сокращение мировых запасов авиационного топлива из-за закрытия Ормузского пролива уже вынуждает авиакомпании отменять рейсы и поднимать цены на авиабилеты.

Тем временем, профильные эксперты уже вовсю трубят, что многим европейским туристам, возможно, придется пересмотреть свои отпускные планы этим летом.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.