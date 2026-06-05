Парк вместо взлетной полосы: заброшенный аэропорт превратят в город с небоскребами

Реконструкция территории площадью 370 акров обойдется в 30 миллиардов долларов.

Заброшенный аэропорт в Канаде стал еще на шаг ближе к превращению в новый город, рассчитанный примерно на 50 тысяч жителей, пишет Express. Речь идет о том, что аэропорт Даунсвью в Торонто закрыли в 2024 году, а территорию площадью 370 акров планируют перестроить в рамках проекта стоимостью $30 млрд.

Масштабный проект под названием YZD будет реализовываться более 30 лет. Он предусматривает строительство жилья, магазинов, школ и парков и уже считается одним из самых амбициозных урбанистических проектов в истории Северной Америки.

Бывшую взлетно-посадочную полосу длиной почти два километра планируют превратить в парк, который соединит различные районы нового города. Его называют главной "соединительной артерией" территории. И, похоже, реализация проекта постепенно продвигается вперед.

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В прошлом месяце были представлены обновленные планы района Downsview West District - части бывшего аэропорта, где уточнили концепцию масштабной многофункциональной застройки вокруг транспортного узла Downsview Park TTC и GO Station.

Как сообщает Urban Toronto, к доработке проекта присоединились компании Urban Strategies, Trophic Design и ERA Architects. После консультаций и сбора отзывов концепция района была дополнительно усовершенствована.

YZD называют "одной из крупнейших зон городской трансформации" в Северной Америке. Район Downsview West впервые представили в 2024 году как первый ключевой квартал под руководством Canada Lands, который приблизился к стадии практической реализации.

В документации отмечается, что проект эволюционировал благодаря постоянным консультациям с городскими властями, представителями коренных народов, агентствами и местными сообществами. Именно это стало основой для повторной подачи заявки на изменение зонирования и плана застройки в город Торонто в марте 2026 года.

Территорию планируют разделить на три основные зоны: Station Quarter, Heart at the Crossroads и район Mews. Самые высокие здания будут расположены ближе всего к транспортным узлам, а максимальная высота башен достигнет 197 метров.

Среди других элементов проекта - размещение небоскребов, плавный переход между высотными зданиями возле станций и среднеэтажной застройкой, а также выбор материалов.

Во время Второй мировой войны территорию аэропорта использовали для производства военных самолетов, а в 1990-х годах ее передали аэрокосмической компании.

Генеральный директор компании Northcrest Developments Дерек Горинг в интервью CNN отметил:

"Одна из главных проблем масштабных городских реконструкций заключается в том, что при отсутствии исторической основы новые районы могут выглядеть безликими".

По его словам, команда стремится максимально использовать имеющиеся объекты, чтобы сохранить характер места и сделать его уникальным.

Согласно последним планам, в новом районе планируется построить около 8 800 жилых квартир, из которых 20% будут доступным жильем. Также предусмотрено создание офисных помещений, магазинов, общественных и образовательных объектов.

Отдельно проект развивает концепцию общественного пространства Depot Mews.

"В существующих зданиях уже заложен огромный объем углеродного следа, поэтому вместо полного сноса и нового строительства гораздо экологичнее сохранять и адаптировать эти сооружения", - добавил Горинг.

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Напомним, в Великобритании старую железнодорожную станцию, которая десятилетиями стояла заброшенной, восстановили после масштабной реконструкции стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов. Станция Rowden Mill Station в графстве Херефордшир, построенная в XIX веке, сейчас работает как атмосферный отель в винтажном стиле.

Проектом реконструкции занималась супружеская пара - Сесилия Чавес-Брендон и Пол Кирван, которые в 2017 году приобрели заброшенную территорию площадью 2,7 акра за 395 тысяч фунтов.

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