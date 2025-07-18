Протяженность нового маршрута составляет 2,3 км, и он сочетает в себе оздоровительный и рекреационный потенциалы.

В курортном поселке Сходница на Львовщине открыли новую оздоровительную экотропу "Респект – Гаевка", сообщили в пресс-службе Сходницкой территориальной общины.

"Эта тропа – пример того, как мы можем совместить туризм, оздоровление и любовь к природе. Она открывает еще одну уникальную возможность для гостей и жителей Сходницы оздоровиться и почувствовать настоящую силу Карпат... Поверьте, она подарит не только эстетическое наслаждение, но и ощущение внутреннего покоя и силы", – заявил поселковый голова Сходницы Иван Пиляк.

Отмечается, что протяженность нового маршрута составляет 2,3 км, и он сочетает в себе оздоровительный и рекреационный потенциалы.

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В частности, тропа проходит мимо источника минеральных вод №5 и №6, через поляну отдыха "Гаевка" к водопаду "Четыре копытца".

Одновременно на маршруте туристам открываются невероятные панорамные виды на Карпаты, также по пути можно освежиться прохладой горной реки.

При этом тропа также рассчитана на туристов с ограниченными возможностями.

"Мы очень рады, что сегодня можем представить громаде и гостям Сходницы новую экотропу, которая сочетает природную красоту, оздоровление и доступность. Важно, что эта инициатива создана с учетом принципов устойчивого развития и с уважением к природной среде. Особенно хочу подчеркнуть, что маршрут уже адаптирован для людей с инклюзией – это наш приоритет. Мы работаем над тем, чтобы каждый, независимо от физических возможностей, имел возможность почувствовать силу Карпат, насладиться природой и найти здесь покой", – прокомментировал директор НПП "Сколевские Бескиды" Василий Приндак.

Одновременно он анонсировал открытие еще двух крупных рекреационных зон с полноценной инклюзивной инфраструктурой в ближайшее время.

Другие новые пешеходные маршруты в Карпатах

Как сообщал УНИАН, в прошлом году во Львовской ОГА анонсировали появление ряда новых туристических маршрутов. Один из них планировали проложить из Трускавца на Орив.

Между тем, в начале 2025 года на Вижниччине Черновицкой области появилась экологическая тропа "К Стражам Недеи", которая простирается от села Мигово до поселка Берегомет.

В то же время на старте летнего туристического сезона 2025 года в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины напомнили о правилах отдыха в горах.

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