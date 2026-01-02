Названы 25 лучших туристических локаций Львовщины, которые стоит посетить в 2026 году

Среди основных критериев отбора – доступность для маломобильных групп и узнаваемость за пределами области.

В конце 2025 года на Львовщине презентовали путеводитель, в который вошли 25 ключевых туристических локаций области, на которые туристам стоит обратить внимание, планируя свои путешествия по Украине в следующем году.

Как сообщили в пресс-службе Львовского облсовета, автором содержания путеводителя стала заведующая отделом развития "Дома Франко", известная львовская гид Гандзуня Гошко, а фотографии к нему сделал фотохудожник Руслан Литвин.

"Львовщина уникальна тем, что здесь каждый камень, каждое дерево в Карпатах, каждый памятник архитектуры имеет свою историю. Благодаря таким энтузиастам, которых собрал профильный департамент, мы получили путеводитель, который популяризирует наши достопримечательности", – отметил и. о. управляющего делами Львовского областного совета Ярослав Гасяк.

В свою очередь директор департамента спорта, молодежи и туризма ОГА Роман Химьяк сообщил, что на самом деле было очень сложно выбрать всего 25 локаций, поэтому в итоге одними из основных аргументов к отбору стала их доступность для маломобильных групп и узнаваемость не только среди жителей региона, а за его пределами.

25 лучших туристических мест Львовщины на 2026 год

Подкамень. Гавареччина. Приют ТТ. Водопад Гуркало. Церковь Святого Архистратига Михаила (с. Исаия). Гора Пикуй. Свиржский замок. Park 3020 Унивская лавра. Золочевский замок. Подгорецкий замок. Олесский замок. Яворовские: НПП и забава. Тустань. Центр Жолквы. Креховский монастырь. Церковь Святого Юра (г. Дрогобыч). Дрогобычская солеварня. Карпатский маяк. Сходница. Моршин. Музей Михаила Биласа (г. Трускавец). Стольское городище. Гора Маковка. Музей-крыивка УПА.

У путеводителя есть украинская и английская версии. С электронной версией путеводителя "Львовщина. 25 туристических магнитов", где подробно описаны все локации, можно ознакомиться по ссылке.

Другие интересные туристические места на Львовщине

Как сообщал УНИАН, летом 2025 года в Сходнице появился новый инклюзивный туристический маршрут "Респект – Гаевка". Эта оздоровительная экотропа протяженностью 2,3 км открывает туристам невероятные панорамные виды на Карпаты.

Кроме того, в 2024 году было начато обустройство еще нескольких интересных туристических маршрутов на Львовщине, в том числе из Трускавца на Орив.

