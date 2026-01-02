Названы 25 лучших туристических локаций Львовщины, которые стоит посетить в 2026 году

В конце 2025 года на Львовщине презентовали путеводитель, в который вошли 25 ключевых туристических локаций области, на которые туристам стоит обратить внимание, планируя свои путешествия по Украине в следующем году.
Как сообщили в пресс-службе Львовского облсовета, автором содержания путеводителя стала заведующая отделом развития "Дома Франко", известная львовская гид Гандзуня Гошко, а фотографии к нему сделал фотохудожник Руслан Литвин.
"Львовщина уникальна тем, что здесь каждый камень, каждое дерево в Карпатах, каждый памятник архитектуры имеет свою историю. Благодаря таким энтузиастам, которых собрал профильный департамент, мы получили путеводитель, который популяризирует наши достопримечательности", – отметил и. о. управляющего делами Львовского областного совета Ярослав Гасяк.
В свою очередь директор департамента спорта, молодежи и туризма ОГА Роман Химьяк сообщил, что на самом деле было очень сложно выбрать всего 25 локаций, поэтому в итоге одними из основных аргументов к отбору стала их доступность для маломобильных групп и узнаваемость не только среди жителей региона, а за его пределами.
25 лучших туристических мест Львовщины на 2026 год
- Подкамень.
- Гавареччина.
- Приют ТТ.
- Водопад Гуркало.
- Церковь Святого Архистратига Михаила (с. Исаия).
- Гора Пикуй.
- Свиржский замок.
- Park 3020
- Унивская лавра.
- Золочевский замок.
- Подгорецкий замок.
- Олесский замок.
- Яворовские: НПП и забава.
- Тустань.
- Центр Жолквы.
- Креховский монастырь.
- Церковь Святого Юра (г. Дрогобыч).
- Дрогобычская солеварня.
- Карпатский маяк.
- Сходница.
- Моршин.
- Музей Михаила Биласа (г. Трускавец).
- Стольское городище.
- Гора Маковка.
- Музей-крыивка УПА.
У путеводителя есть украинская и английская версии. С электронной версией путеводителя "Львовщина. 25 туристических магнитов", где подробно описаны все локации, можно ознакомиться по ссылке.
Другие интересные туристические места на Львовщине
Как сообщал УНИАН, летом 2025 года в Сходнице появился новый инклюзивный туристический маршрут "Респект – Гаевка". Эта оздоровительная экотропа протяженностью 2,3 км открывает туристам невероятные панорамные виды на Карпаты.
Кроме того, в 2024 году было начато обустройство еще нескольких интересных туристических маршрутов на Львовщине, в том числе из Трускавца на Орив.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Львовщине разваливается заброшенный костел, который так и не был освящен (фото, видео)
- Майдан: некогда процветающее село на Львовщине, сейчас будто застыло во времени (фоторепортаж)
- Буковица: как дойти пешком до живописной вершины из Трускавца (фоторепортаж)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграмм-канале УНИАН.Туризм.