Еще один маршрут расскажет историю повстанческого движения в Украине.

Во Львовской области в этом году планируют обустроить три новых туристических маршрута для активного отдыха на природе: два из них проложат в Карпатском регионе, а еще один – на территории Золочевской общины и частично в национальном природном парке "Северное Подолье".

На данный момент уже согласована нить туристических путей, картосхема на топографических картах и условные обозначения туристических локаций, а также присвоены номера туристическим маршрутам, сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

В частности, один из маршрутов – туристический путь номер 15 по верхам Верховинского Водораздельного хребта. Маршрут рассчитан на несколько дней, а его общая протяженность составит более 40 км: от села Сянки через Водораздельный хребет до горы Пикуй. Также поход по этому маршруту можно будет свести к одному дню, поскольку на нем будет предусмотрен сход в села Либохора и Карпатское.

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Еще один маршрут – "Трускавец – Оров" номер 506 протяженностью около 15 км, главной изюминкой которого станет ветровая электростанция.

Отметим, что этим маршрутом уже давно пользовались опытные поклонники хайкинга, которые хорошо ориентируются на местности. Однако еще в конце лета 2024 года путь был непромаркированным, поэтому в плохую погоду неопытные пешеходные туристы рисковали заблудиться. Вот такие пейзажи открывает маршрут из Трускавца на Оров.

Третий маршрут "По тропам героев" под номером 4906 протяженностью более 10 км обустроят на Золочевщине. Это будет исторически-патриотический туристический путь, который расскажет об истории повстанческого движения. Здесь можно будет осмотреть природу Подольской возвышенности и низкогорной гряды Вороняки, найденные и восстановленные крыивки, могилы повстанцев и источники питьевой воды.

"Осенний сезон способствует пешему туризму, поскольку нет жары, а природа радует глаз своими красками. Активный туризм на Львовщине достаточно популярный вид отдыха – от школьных групп до индивидуальных туристов пожилого возраста. Однако часто путешественники выбирают уже хорошо известные маршруты на вершины, такие как Парашка, Маковка или Лопата. Поэтому направления, которые появятся вскоре будут не столь популярными, а для кого-то и неизвестными и позволят открыть Львовщину по новому и увидеть ее с неожиданных вершин", – отметил руководитель управления туризма и курортов Львовской ОГА Тарас Лозинский.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" упорядочили сеть из 19 экологических троп и туристических маршрутов для активного туризма. Их общая протяженность – 146 км.

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