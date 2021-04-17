В сердце Сколевских Бескидов: прелести уютного Сколе вдали от городского шума

С началом пандемии коронавируса все большей популярностью пользуется уединенный отдых на природе, чтобы максимально ограничить контакты с посторонними и одновременно минимально зависеть от карантинных ограничений. УНИАН.Туризм расскажет вам об одной из локаций, идеально подходящей для подобного отдыха – городке Сколе во Львовской области. Здесь хоть и не самая развитая туристическая инфраструктура, но зато вокруг потрясающая природа и все возможности для активного отдыха в нацпарке «Сколевские Бескиды».

За свою жизнь я успела дважды побывать в Сколе – несколько лет назад в конце августа и уже этой зимой в разгар пандемии. Оба раза я как раз искала уединения и покоя поближе к карпатской природе, и в итоге осталась довольна. Настолько, что мне даже хотелось бы еще раз туда вернуться.

Когда я была в Сколе впервые, сразу подметила, что в городе практически не развита туристическая инфраструктура. Я еще шутила, что даже магнитик негде купить. Казалось, что здесь вообще практически нет туристов, да и многие мои знакомые особо ничего не знали об этой местности. Впрочем, позже меня поправили, что городок все же пользуется определенной популярностью именно среди львовян и жителей области, которые часто «сбегают» сюда на уик-энд или праздники.

Вообще, у меня сложилось такое впечатление, что жители Сколе не особо рвутся сделать свой город такой вот туристической Меккой. Да, они создают определенные возможности для отдыха, однако принимают туристов в своих домах скорее в качестве дополнительного заработка. Но при этом город не выглядит заброшенным, просто складывается впечатление, что горожане приводят его в порядок скорее для себя, чтобы им было здесь комфортно. Возможно, именно этим Сколе меня и «подкупает». Все же я не фанат такого прям туристического отдыха, мне больше нравится просто пожить хоть несколько дней в других условиях. Для меня Сколе – это что-то вроде идеального места, где вполне могли б засесть писатели-экзистенциалисты в поиске вдохновения, поближе к природе и очарованию сельской жизни (разумеется, когда еще и по хозяйству возиться не надо). Если вы тоже ищите именно такой отдых, Сколе вам точно понравится.

Где остановиться в Сколе

Когда я собиралась в Сколе впервые, то с поиском ночлега были определенные нюансы – на тот момент на «Букинге» я смогла найти лишь один вариант размещения, тогда как большинство местных жителей предпочитали сдавать жилье «по старинке» с помощью таблички на стене «Есть свободные комнаты». Нынче ситуация с этим улучшилась, и на популярных онлайн-сервисах по поиску жилья можно найти около 20 вариантов размещения в Сколе по цене от 350 гривень/ночь за двухместный номер. Преимущественно это частные усадьбы или апартаменты, но есть и парочка отелей и отдельных коттеджей.

Как добраться до Сколе

Сколе действительно повезло с географическим положением и транспортным сообщением. Дело в том, что через город проходит одна из крупнейших автодорог Украины – международная трасса E471, соединяющая Львов и Мукачево, от которой рукой подать до нескольких пунктов пропусков на границе с Венгрией и Словакией. Потому в докоронавирусные времена, когда украинские туристы могли свободно путешествовать в Европу, многие останавливались в Сколе на ночь, а то и на несколько дней, чтобы отдохнуть от дороги. Да и для тех, кто устраивает мини-тур по Украине, Сколе также весьма удачно попадается на пути – можно поехать хоть во Львов, хоть в Славско, хоть в Мукачево, хоть в Берегово, хоть в Пилипец. В общем, вариантов много.

Единственный момент, что сейчас в Сколе и окрестностях в самом разгаре ремонт дороги, потому могут быть определенные неудобства. Впрочем, в первую очередь они касаются пешеходов, потому что именно до тротуаров еще не добрались. Но зато сама трасса уже очень даже хороша.

Если же у вас нет собственного автотранспорта, через Сколе налажено сравнительно неплохое железнодорожное сообщение – здесь проходят ночные поезда «Киев – Ужгород» и «Одесса – Ужгород», а также ряд электричек и сезонных маршрутов. Например, в зимний период через Сколе проходил «Лыжный экспресс» по маршруту «Киев – Славско». Всего 7 часов – и вы из шумного Киева перенеслись в сердце Карпат. Сейчас этот поезд временно не курсирует, однако его движение пообещали возобновить в летний сезон, только под названием «Бойкивский экспресс».

Вообще, учитывая особенности автобусного пригородного сообщения в Украине, формат работы которого оставляет желать лучшего, именно поезда выручали меня во время отдыха в Сколе, когда хотелось перебраться на другую локацию или организовать поездку выходного дня в соседний город – всего за полчаса можно добраться в Славское, за 1,5 часа во Львов, за 2,5 часа в Мукачево и за 4,5 часа в Ужгород.

Нет, маршрутки там тоже проходят, но, как это часто бывает в нашей стране, расписания у них четкого нет, билеты купить заранее нельзя, а потому вся поездка может сорваться, ну или пойти не по плану. Впрочем, если уж сильно нужно – через Сколе довольно часто проходят маршрутки до Стрыя (№ 712), откуда уже легче уехать, а также в Славское.

Где поесть в Сколе

Учитывая, что Сколе не особо туристический город, здесь не так уж много заведений питания. Вполне неплохо можно поесть в ресторане «Вівчарик» в центре города – здесь традиционная украинская кухня по вполне доступным ценам, да и сервис соответствующий. Есть также парочка заведений поменьше и пиццерия, но это скорее для местных – смысл туристу ехать в Карпаты, чтобы питаться пиццей?

Но зато в Сколе довольно неплохо с супермаркетами и… колбасными магазинами. Потому, если остановитесь в усадьбе, где есть кухня, сможете готовить себе еду самостоятельно. Так еще и экономнее будет.

Погода в Сколе

Перед тем как отправляться в Сколе, нужно запомнить одну простую вещь – город расположен словно в ложбине и окружен со всех сторон горами, а потому здесь часто бывает довольно ветрено. Кроме того, нередко бывают дожди. Да и температура воздуха, как часто бывает в Карпатах, может резко поменяться – еще сегодня здесь тепло и солнечно, а завтра мокро и холодно. Учтите этот момент, подбирая гардероб и обувь в поездку.

Чем заняться в Сколе

В общем-то, главное, чем можно заняться в Сколе – это прогулки на свежем воздухе как по самому городу, так и по его окрестностям, особенно, в пределах Национального природного парка «Сколевские Бескиды», который в последние годы активно развивается как туристическая локация. По факту, парк огромный, и выходит далеко за пределы Сколе. В парке проложены десятки туристических маршрутов, и на многие из них можно выйти совершенно из других населенных пунктов. Я же расскажу вам о тех маршрутах, на которые можно выйти именно из Сколе.

Прогулки в окрестностях Сколе

Само по себе Сколе благодаря своему географическому положению в низине среди гор выглядит живописно. Город растянулся на несколько километров вдоль реки Опир, уже здесь приятно гулять. Более того, немало частных усадеб предлагают жилье как раз на берегу реки. Просто выходишь из дома – и уже есть где прогуляться. А в полноводье некоторые люди даже здесь купаются.

К слову, не так давно в рамках общественной инициативы «Збережемо наш Зарінок» на берегу Опира обустроили довольно симпатичную зону отдыха с каменными мангалами, скамейками и полем для гольфа и прочими приятностями для активного отдыха.

Ближе к мосту, ведущему к входу в Национальный природный парк «Сколевские Бескиды», также облагородили милую прогулочную зону с плиточной дорожкой, ухоженными деревьями, скамейками и урнами.

Здесь же, по другую сторону моста, возле небольшого живописного озера находится кэмпинг «Сколевские Бескиды» и детский палаточный лагерь «Шалений край». В последние годы нацпарк активно развиваются, потому здесь установили множество информационных стендов, провели разметку маршрутов и облагородили зоны отдыха. В целом, здесь довольно удобно ориентироваться и комфортно отдыхать. Главное, не мусорить и не вредить природе.

От входа в нацпарк «Сколевские Бескиды» стартует сразу несколько туристических маршрутов разной длины и сложности. Например, самый популярный прогулочный маршрут – к источнику питьевой воды «Железная вода», которая, к слову, обладает полезными свойствами. Идти до него всего 1,8 километров по прямой дороге с невысоким подъемом, потому он будет под силу туристам с детьми и пожилым отдыхающим.

Маршрут посложнее – к селу Каменка, об интересностях которого мы расскажем чуть ниже. Ну а для самых опытных туристов отсюда же стартуют маршруты на горы Лопата (8 км), Ключ (14 км) и Магура (25 км).

Поход к водопаду Каменка

Еще один вариант для похода на полдня из Сколе – прогулка к водопаду Камянка в нацпарке «Сколевские Бескиды». Туда можно дойти двумя путями, а потому чтобы не ходить одной и той же дорогой туда-обратно, советуем вам скомбинировать маршрут.

Итак, туда мы решили дойти пешком от Сколе вдоль трассы Е471, хотя если вы на машине – часть маршрута до села Дубина, а это примерно 4,5 километра, можно и проехать. Тем более, что идти придется по обочине, облагороженного тротуара вдоль трассы нет.

На выезде из Сколе вас встретят так называемые Тухольские ворота, они же Памятник трембитарям, а, значит, Карпаты близко. Там же есть небольшой сувенирный рынок, где продают всевозможные карпатские сувениры – травы, мед, настойки, одежду, лижныки и так далее.

Ну а уже за селом Дубина, в котором, к слову, тоже есть парочка мест, где можно остановиться на ночлег, пройдя по мосту через Опир, вы наконец войдете в «Сколевские Бескиды» и попадете на маршрут 500 к водопаду Каменка. Еще в Дубине вы увидите информационный стенд с QR-кодом, с помощью которого можно загрузить полезную для похода информацию. Впрочем, маршрут довольно легкий, а потому вы сможете легко и так сориентироваться – главное, всегда идти прямо.

На входе в лесничество стоит будочка, где нужно заплатить символический сбор за вход на территорию заповедника (правда, когда мы были там в конце декабря, в будочке никого не было). Туда можно заехать и на машине, но зачем? Куда приятнее пройтись пешком по такой красоте, вдоволь надышавшись свежим воздухом.

Практически весь маршрут до водопада будет проходить вдоль речушки Каменка по вполне нормальной дороге, хотя в дождливую погоду придется запачкаться. Вокруг – несколько запущенных построек и красивейшие ели, а также источник «сероводородной воды». Есть места для отдыха и даже скромный санузел уже возле водопада (правда, увы, без возможности помыть руки).

Вообще, до водопада Каменка, к моему большому удивлению, давно уже дошла цивилизация – здесь даже обустроены уютные кафешки, где можно подкрепиться перед следующей частью похода и спокойно полюбоваться красотой вокруг.

Уже отсюда может быть несколько вариантов продолжения маршрута. Например, можно пойти на Журавлиное озеро, которое еще называют Мертвым озером. Все из-за того, что вода там с таким большим содержанием сероводорода, что в нем практически ничего не живет. Находится оно чуть в горочку за водопадом Каменка.

Стоит того, чтоб туда подняться. Тем более, туда даже проложили удобные деревянные ступеньки с перилами, а по пути вам гарантированы потрясающие виды на камни с мхом.

Также отсюда можно направиться на гору Лопата или на полонину Чудилов. С обоих локаций открываются впечатляющие виды, но стоит учитывать, что такие походы требуют хорошей физической подготовки и хороший запас времени.

Ну а можно пойти назад к КПП, с которого начинался ваш маршрут. Чтобы повторно не идти вдоль трассы, можно свернуть отсюда на туристический маршрут над рекой Опир через Бескиды. Тогда сможете продлить ваше общение с природой. Только здесь важно учесть, что поворачивать надо до перехода через мост, а не после. Потому что дорожка на другом берегу реки вдоль железнодорожных путей проходит через довольно дикую местность, которая, к тому же, в конечном итоге упирается в тупик.

Поездка в Славское

Еще один вариант досуга в Сколе – поездка в Славское, причем хороша она в любое время года. Если у вас есть своя машина, то вообще доберетесь минут за 20. Ну а если нет, придется пользоваться общественным транспортом. Во-первых, между Славским и Сколе курсируют маршрутки, но их еще нужно поймать, так как с расписанием там не очень. Ну а можно поехать электричкой или любым из проходящих поездов. В принципе, там хватает вариантов, чтобы съездить из Сколе в Славское на несколько часов в обеденное время.

Ну а чем заняться в течение нескольких часов в Славском? Во-первых, закупиться сувенирами, ведь в Сколе для этого не так уж много вариантов.

Ну а, во-вторых, подняться на гору Погар на подъемнике – до него от железнодорожного вокзала Славского идти чуть больше километра. Работает подъемник в любое время года, а гора стоит того, чтобы подняться туда – там полно места, где прогуляться, со всех сторон открываются живописные виды, да еще и колыба наверху есть. А если путешествуете с велосипедом, то можно еще прокатиться по веломаршруту «Бойковский путь».

К слову, о еде. Поскольку Славское – более туристическое направление, там намного больше заведений, чем в Сколе. Увы, вне сезона часть из них может быть закрыта, но все равно варианты есть.

И немного о культурном досуге в Сколе

Сколе – это не только природа. Есть здесь одна довольно интересная историческая локация – Дворец Гредлив в стиле необарокко с небольшим парком вокруг. Возводить его начали еще в середине 19 века, но свой окончательный вид он приобрел к концу века усилиями семьи братьев баронов Гредлив, которые контролировали местную промышленность. Дворец пользовался большой популярностью среди аристократии – однажды здесь даже гостил внук австрийского императора Франца Йосифа І.

В парке возле дворца растут редкие виды деревьев, находящихся под особой охраной, в частности: гинго двулопастное, тис ягодный, тюльпанное дерево и пять видов столетних дубов.

Увы, после Второй мировой войны, как это нередко происходило с украинскими историко-культурными памятками, дворец постепенно начал приводить в упадок. Сначала здесь был штаб НКВД, а потом школа-интернат. Долгие годы за ним недостаточно хорошо следили, он был практически заброшен.

Однако есть и хорошие новости: летом 2020 года было подписано соглашение между Сколевских районным советом, в собственности которого находится дворец, и Национальным природным парком «Сколевские Бескиды» об аренде на 49 лет. Новые арендаторы планируют на базе дворца организовать центр туризма Сколевщины, а также музейные экспозиции, научные лаборатории и офисные помещения. Помогать с финансированием реконструкции вызвались несколько международных фондов и австрийцы-земляки баронов Гредлив.

Будем надеяться, что эти планы удастся реализовать, ведь локация действительно интересная. Ну а поскольку дворец находится прямо вдоль трассы, проезжающие мимо туристы смогут легко сделать здесь остановку.

Пешком дойти сюда также довольно легко – всего пару километров от центра Сколе. Дополнительная мотивация – большой супермаркет через дорогу.

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Позволять себе немного путешествовать и расслабляться в условиях пандемии коронавируса – можно и даже нужно, чтобы окончательно не «слететь с катушек». Ведь наша жизнь – не только дом-работа, и как раз все эти мелкие приключения помогают нам расслабляться и с новыми силами «впрягаться» в рутину. Только в наши нелегкие времена делать это нужно с умом, заботясь о себе и окружающих. Вот вам несколько полезных советов, как это сделать. Будьте здоровы и не скучайте!

Марина Григоренко

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