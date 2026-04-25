Крупнейшая авиакомпания Британии повысит цены на билеты из-за кризиса с поставками топлива

В то же время другие авиакомпании раскритиковали такое решение.

Когда материнская компания British Airways заявила, что "вносит определенные коррективы в ценообразование, чтобы учесть рост стоимости топлива", Jet2 отказалась от введения дополнительных сборов для туристов. Об этом пишет The Independent.

В то же время руководитель Brittany Ferries раскритиковал транспортные компании, которые не "защитили" свои потребности в топливе. Можно сказать, что Jet2 исключила положение о дополнительных сборах из своих условий, несмотря на то, что компания ранее никогда их не применяла.

"Отдыхающие должны иметь полное право бронировать свой с трудом заработанный отпуск под солнцем, не беспокоясь о дополнительных расходах, и они могут быть полностью уверены в этом, когда бронируют рейс или отпуск с Jet2. Благодаря сегодняшнему объявлению клиенты, бронирующие через Jet2, знают, что они фиксируют цену без неожиданных дополнительных расходов в будущем, и мы твердо убеждены, что это правильный шаг с нашей стороны", - сказал исполнительный директор крупнейшей британской компании по организации отдыха Стив Хипи.

В то же время в ежедневном подкасте о путешествиях The Independent генеральный директор Brittany Ferries Кристоф Матье подчеркнул:

"Мы заранее закупили топливо. Поэтому у нас нет никакой неопределенности относительно будущего. Следовательно, нам не нужно взимать дополнительную плату, потому что мы знаем, сколько заплатим за топливо в ближайшие месяцы. Когда вы хеджируете (средство ограничения риска путем заключения противоположной сделки - УНИАН), вы рискуете. Если бы цена за баррель упала до 40 долларов, мы все равно платили бы 70 долларов".

По его словам, удивительным сейчас является то, что некоторые компании, особенно авиакомпании, отменяют рейсы. Они не предоставляют услуги, которые люди у них приобрели, ведь, скорее всего, просчитали расходы и не хотят осуществлять рейсы в убыток.

Матье добавил, что поставщик топлива компании заверил его, что дефицита не будет. Он отметил, что количество бронирований на лето ниже, чем в прошлом году, ведь "многие люди переживают".

В то же время генеральный директор Brittany Ferries сказал:

"Нет причин не ехать в отпуск, особенно в такие направления, как Франция или Испания, которые находятся рядом и являются прекрасными местами для отдыха. С нами вам не придется беспокоиться о цене. Вам не придется беспокоиться об отмене рейса в последнюю минуту. Мы действительно стремимся осуществлять рейсы по цене, которую устанавливаем сегодня".

В свою очередь, представитель компании IAG, владеющей British Airways, Aer Lingus и испанской Iberia, отметил, что в настоящее время не наблюдается перебоев в поставках авиационного топлива, однако цены на него резко выросли, несмотря на стратегию хеджирования.

"Как и другие перевозчики, авиакомпании IAG вносят некоторые коррективы в ценообразование, чтобы отразить эти более высокие расходы на топливо", - объяснил он.

