В Британии можно прогуляться по 'спине дракона': что это за маршрут и как туда добраться

В Великобритании есть местность под названием Пик-Дистрикт, которая известна своими невероятными пейзажами сельской местности. Те, кто уже гулял по этой территории, описывают ее как "одну из самых красивых пеших прогулок" страны, пишет Mirror.

"Этот горный маршрут, известный как "Прогулка по спине дракона", расположен в графстве Стаффордшир. Он начинается в очаровательной деревне Холлинсклаф и получил свое название от двух холмов - Хром-Хилл и Паркхаус-Хилл - которые напоминают спящих драконов", - объяснили в материале.

Несмотря на то, что маршрут довольно короткий, он не является простым и может не подойти новичкам. На некоторых участках встречаются неровные скалы, а также крутые подъемы и спуски.

На сайте Let's Go Peak District эту местность характеризуют как "местами очень сложную", однако панорамные виды с вершин обоих холмов делают путешествие вполне стоящим усилий.

"Это, пожалуй, одна из самых красивых пеших прогулок в Великобритании! Здесь есть два скалистых холма, которые буквально похожи на спящих драконов (отсюда и название "Спина дракона"), окруженные великолепной сельской местностью. Местами маршрут довольно крутой, и придется лазать по скалам. Пройти его можно в любом направлении, а нам это заняло около 3,5 часов. В соседней деревне есть бесплатная стоянка и несколько скамеек, идеальных для пикника! К тому же виды просто великолепные, особенно если посетить это место в солнечный день!" - рассказала любительница путешествий и пеших прогулок Алиса в своем аккаунте в TikTok.

Полный маршрут прогулки можно найти на сайте Let's Go Peak District, где этот поход описан как "великолепный".

"Эта замечательная прогулка начинается и заканчивается в милом деревне Холлинсклоу. Сначала маршрут пролегает по полевым тропам и сельским дорогам с великолепными видами на дикие холмы Стаффордшира, усеянные фермами и пересеченные каменными валами. Далее маршрут пролегает вдоль гребня одной из половин знаменитой "Спины дракона", через вершину Хром-Хилл (425 м), откуда открываются панорамные виды на широкую долину, в частности впечатляющий вид на Паркхаус-Хилл, виднеющийся впереди. Затем вы спускаетесь по полевым тропам и идете по сельским дорогам, чтобы вернуться в Голлинсклаф", - говорится в сообщении сайта.

Ранее в Уэльсе туристы нашли уникальное место для отдыха. Речь идет о лагуне, откуда открываются невероятные виды на океан и пышную зеленую местность за ним.

Также сообщалось, что в Испании есть городок с домами, которые будто висят в воздухе. Исторический центр этого города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его средневековую атмосферу дополняют важные культурные объекты.

Вас также могут заинтересовать новости: