Есть три сценария: в Politico объяснили, как изменится туристический сезон в Европе этим летом

Несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, европейские авиакомпании и путешественники готовятся к насыщенному лету. Об этом пишет Politico.

"Цены на авиабилеты, вероятно, останутся высокими, а доходы авиакомпаний - под давлением, поскольку длительные перебои с поставками топлива из стран Персидского залива через Ормузский пролив приводят к росту расходов и повышают риск дефицита именно в начале пикового туристического сезона", - отмечается в материале.

Европейский Союз не производит достаточно авиационного топлива для удовлетворения внутреннего спроса, поэтому его нефтеперерабатывающие мощности могут покрыть 70% потребностей авиакомпаний. Поэтому любое длительное прерывание движения танкеров через пролив может заставить авиакомпании бороться за поставки.

Насколько значительным будет влияние, будет зависеть от того, как быстро восстановится нормальное судоходство через пролив. Поэтому издание Politico рассмотрело три возможных сценария.

Оптимистичный сценарий - война заканчивается, пролив вновь открывается

Быстрое окончание войны и открытие Ормузского пролива не решит кризис с авиационным топливом за одну ночь, ведь танкерам все равно потребуется более месяца, чтобы добраться до Европы из Персидского залива.

В частности, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш предупредил, что даже при таком сценарии "потребуется несколько месяцев, чтобы вернуться к необходимому уровню поставок".

Также дефицит авиационного топлива свидетельствует о том, что цены на билеты, скорее всего, будут оставаться высокими в течение всего лета.

В то же время старший аналитик по вопросам нефти в энергетической консалтинговой компании Kpler Джордж Шоу подчеркнул, что быстрое разрешение конфликта может предотвратить массовые отмены рейсов или политические меры, направленные на ограничение спроса на путешествия.

В свою очередь вице-президент Международной федерации ассоциаций авиадиспетчеров в Европе и соавтор недавнего отчета по этому вопросу Фредерик Дело считает, что даже при самом оптимистичном сценарии "Европа, вероятно, все равно столкнется с повышенными ценами на топливо в течение лета", хотя блок избежит масштабного дефицита топлива в аэропортах.

"Но если такая ситуация продлится еще несколько недель, то вопрос будет не в цене, а в поставках", - объяснил он.

Плохой сценарий - частичное возобновление работы, неравномерные поставки

Многие эксперты говорят, что наиболее вероятным исходом будет частичное урегулирование конфликта к началу лета, однако возобновление авиаперевозок будет происходить с перебоями.

"При таком сценарии цены на авиационное топливо останутся высокими, а поставки будут нестабильными, что означает, что рейсы с низкой рентабельностью [могут быть] отменены, а некоторые аэропорты [могут столкнуться] с периодическими ограничениями в поставках топлива", - написал Дело в своем анализе.

В документе говорится, что первыми под сокращение, скорее всего, попадут дальние туристические рейсы и менее популярные региональные маршруты.

"Из-за высоких цен на билеты люди начинают думать о поездке на отдых на автомобиле или... возможно, вернется тенденция к отдыху дома", - высказался Эндрю Чарлтон, управляющий директор консалтинговой компании Aviation Advocacy.

По его словам, при таком сценарии авиакомпании могут сократить больше коротких региональных рейсов, но более прибыльные длинные маршруты, которые обслуживают меньше авиакомпаний, вероятно, будут в безопасности.

"Фактический риск для пассажиров заключается в ценах, а именно в топливных надбавках, сокращении количества скидок на билеты и сокращении частоты рейсов на малоприбыльных маршрутах", - добавила Марина Эфтимиу, профессор авиации в Дублинском городском университете.

Например, авиакомпания Lufthansa уже заявила, что в ближайшие месяцы отменит 20 000 рейсов, чтобы сократить потребление топлива.

Другие авиакомпании сообщили, что повышение цен будет переложено на потребителей.

"Мы вынуждены это сделать, потому что иначе через несколько месяцев мы просто обанкротимся", - сказал Себастьян Жустум, старший вице-президент Air France-KLM, во время недавнего мероприятия в Европейском парламенте.

В то же время глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол предупредил в начале этого месяца, что Европе может не хватить авиационного топлива уже в начале июня.

"Аэропорты оказались в затруднительном положении. Они являются владельцами топлива, но не закупают его... Если у них не будет топлива, авиакомпании не будут летать к ним. И это, бесспорно, большая проблема", - предупредил Чарлтон.

Худший сценарий - война будет продолжаться

Если перебои в морском судоходстве через Ормузский пролив будут продолжаться в течение лета, то "запасы авиационного топлива в Европе могут опуститься ниже минимального уровня, необходимого для обеспечения работы", предупредила компания Kpler.

"Если ситуация еще больше обострится, дефицит топлива Jet A1 может полностью изменить ситуацию до введения нормирования топлива [в Европе и Азии], где мы сильно зависим от нефти с Ближнего Востока. В целом, однако, весь сектор подвергается риску, и это существенно хуже, чем обычный скачок цен на нефть, поскольку это сразу две проблемы: цена и физические поставки", - добавила Эфтимиу.

Дело также подчеркнул, что особенно уязвимыми могут оказаться лоукост-перевозчики, ведь они "полагаются на высокий коэффициент использования самолетов, плотный график рейсов и чувствительный к ценам спрос".

"Широкомасштабный топливный шок как раз и ослабляет эту модель", - сказал он.

