В Дубае откроется смотровая площадка с видом на знаменитый остров Palm Jumeirah

В Дубае завершается строительство новой достопримечательности - смотровой площадки The View at The Palm с видом на знаменитый остров Palm Jumeirah.

Как сообщает ТСН со ссылкой на khaleejtimes.com, попасть на The View at The Palm, чтобы насладиться непередаваемым видом на остров и Персидский залив, можно будет из торгового центра Nakheel Mall.

The View at The Palm расположена на 52-м этаже The Palm Tower. На вершине предусмотрены VIP-зал и зоны для проведения частных мероприятий.

Добраться на вершину башни можно на лифте, где расположены интерактивный музей и галерея.

