В Дубае откроется смотровая площадка с видом на знаменитый остров Palm Jumeirah
17:51, 05 июля 2019Новости туризма
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The View at The Palm расположен на 52-м этаже The Palm Tower.
Добраться на вершину башни можно на лифте / dubaipalmisland.net
В Дубае завершается строительство новой достопримечательности - смотровой площадки The View at The Palm с видом на знаменитый остров Palm Jumeirah.
Как сообщает ТСН со ссылкой на khaleejtimes.com, попасть на The View at The Palm, чтобы насладиться непередаваемым видом на остров и Персидский залив, можно будет из торгового центра Nakheel Mall.
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The View at The Palm расположена на 52-м этаже The Palm Tower. На вершине предусмотрены VIP-зал и зоны для проведения частных мероприятий.
Добраться на вершину башни можно на лифте, где расположены интерактивный музей и галерея.
Ранее УНИАН сообщал, что в Дубае появилась новая романтическая достопримечательность - скульптура в форме сердца под названием "Люби меня".
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