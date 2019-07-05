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В Дубае откроется смотровая площадка с видом на знаменитый остров Palm Jumeirah

17:51, 05 июля 2019
Новости туризма
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Добраться на вершину башни можно на лифте / dubaipalmisland.net

Как сообщает ТСН со ссылкой на khaleejtimes.com, попасть на The View at The Palm, чтобы насладиться непередаваемым видом на остров и Персидский залив, можно будет из торгового центра Nakheel Mall.

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The View at The Palm расположена на 52-м этаже The Palm Tower. На вершине предусмотрены VIP-зал и зоны для проведения частных мероприятий.

Добраться на вершину башни можно на лифте, где расположены интерактивный музей и галерея.

Ранее УНИАН сообщал, что в Дубае появилась новая романтическая достопримечательность - скульптура в форме сердца под названием "Люби меня".

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Теги: #Дубай#смотровая площадка