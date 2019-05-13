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В Дубае появилась новая романтическая достопримечательность

10:59, 13 мая 2019
Новости туризма
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Зеркальное творение высотой и шириной 5 м и весом 7 тонн \ khaleejtimes.com

Трехмерная скульптура в форме сердца под названием «Люби меня» вернулась в Дубай и установлена в популярном туристическом районе Downtown Dubai.

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Зеркальное творение высотой и шириной 5 м и весом 7 тонн принадлежит скульптору Ричарду Хадсону, передает khaleejtimes.com.

Раньше подобная скульптура украшала крупнейший торговый комплекс The Dubai Mall, только сейчас она стала гораздо масштабнее. По задумке скульптора, в ней отражается самое высокое здание мира – небоскреб Burj Khalifa, а ее форма является символом мира и любви, способных преодолевать любые границы.

Раньше подобная скульптура украшала крупнейший торговый комплекс The Dubai Mall \ khaleejtimes.com

Во время месяца Рамадан скульптура будет принимать участие в светодиодном шоу и станет очередным объектом для фотографирования туристами и местными жителями.

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Теги: #Дубай#туристы