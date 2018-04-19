МИД дал рекомендации туристам в Египте из-за проведения антитеррористической операции на Синае

Гражданам не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам при путешествии в Египет учитывать проведение антитеррористической операции «Синай-2018» в этой стране.

Как говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины, 15 апреля парламент Арабской Республики Египет в очередной раз продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца.

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«В условиях чрезвычайного положения в Египте действуют усиленные меры безопасности в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах. Тем гражданам, которые находятся в Египте, не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил», - говорится в сообщении.

В случае пребывания в курортных местах Египта украинцам рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.

«В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам необходимо уведомить об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора. С целью получения информации о событиях, которые могут повлиять на обеспечение безопасности в районе расположения, советуем следить за новостями в местных СМИ», - добавили в МИД.

Вместе с тем, рекомендуется следить за сообщениями на информационных ресурсах МИД Украины и посольства Украины в Египте (www.mfa.gov.ua, egypt.mfa.gov.ua), а также зарегистрироваться перед поездкой в системе «Добровольной Регистрации Украинских Граждан» - ДРУГ (http://friend.mfa.gov.ua).

«Рекомендуется быть особенно осмотрительными во время празднования в Египте религиозных (в т.ч. христианских) праздников и воздерживаться в эти дни от посещения религиозных святынь», - заявляют в МИД.

В случае резкого обострения ситуации, необходимо неукоснительно выполнять законные требования правоохранительных органов и указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания. Гражданам рекомендуется хранить в доступных местах паспортные документы, средства и вещи, которые понадобятся в случае если срочно понадобится покинуть место проживания.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте по телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в декабре 2017 года Египет начал выдачу электронных виз для украинцев.