Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады утверждает, что это связано с Россией.

Накануне в Украине произошел прецедент - за сутки в реке Тиса обнаружили более шести тел утопленников. Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин прокомментировал, почему украинцы лезут в Тису, навстречу смерти.

По словам военного, это связано с эффективной работой России, которая финансирует пропаганду против мобилизации в Украине. Жорин написал в сети:

"То, что люди все лезут и лезут в ту Тису, напрямую связано с эффективной работой рф. Они очень четко отслеживают чувствительные для украинцев темы и укладываются во вражескую пропаганду". Видео дня

По словам бойца 3 ОШБр, иначе не объяснить, почему людям страшнее пойти в армию, чем утопиться в Тисе при попытке сбежать из Украины.

В Тисе нашли тела минимум 6 украинцев - больше о трагедии

Накануне печальную весть о погибших людях в реке Тиса сообщил журналист Виталий Глагола. По его данным, 4 тела были обнаружены на украинской стороне, 2 тела на румынской стороне. Одному из погибших на момент смерти было меньше 20 лет, указывал журналист.

Позже в ГСЧС заявили, что 6 мая нашли в Тисе тела еще трех мужчин-утопленников. Страшную находку обнаружил рыбак, вызвав на место полицию и спасателей.

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