Египет начал выдачу электронных виз для украинцев

Граждане Украины уже с декабря могут подавать заявки на оформление электронных виз для поездок в Египет. Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

«Согласно информации египетской стороны, с 3 декабря 2017 начата работа системы выдачи электронных виз для въезда в Египет как альтернативы визам, которые также могут быть приобретены в пунктах пропуска через государственную границу Египта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оформления визы украинцы, которые планируют поездку в Египет с туристической или деловой целью, а также с целью транзита по территории страны, могут подать онлайн-заявку на официальном сайте www.egyptvisa.com в течение 90 дней до даты въезда.

«Для оформления электронной визы заявитель должен иметь загранпаспорт, действительный в течение восьми месяцев с даты прибытия в страну, электронную копию паспорта для загрузки при подаче заявления на сайте, документы, подтверждающие цель и сроки планируемой поездки, обратные билеты и платежную банковскую карточку», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко анонсировал введение безвиза еще с несколькими странами

В Департаменте добавляют, что после заполнения необходимых форм и онлайн-оплаты консульского сбора (25 долларов США) заявитель получает копию электронной визы - «e-Visa» по электронной почте.

Документ необходимо распечатать и по прибытии предъявить представителям пограничного контроля Египта.

Также уточняется, что для оформления электронной визы детям, имеющим отдельный паспорт, подаются отдельные заявления. Оформлять e-Visa рекомендуется не менее чем за 7 дней до запланированного путешествия.

МИД рекомендует украинцам учесть эту информацию при планировании поездок в Египет.