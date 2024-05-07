Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 ноября.

Правительство Швеции хочет облегчить жизнь беженцам из Украины, дав возможность быстрее зарегистрироваться и получить номер социального страхования.

Как сообщает Sveriges radio, украинцы, зарегистрированные в Швеции, получают право на медицинскую и стоматологическую помощь, соответствующие выплаты, связанные с уходом за детьми.

"Это будет большим улучшением. Это означает, что они имеют полный доступ к медицинскому обслуживанию. Они получают доступ к стоматологической помощи. Они получают возможность присматривать за детьми и находиться в отпуске по уходу за ребенком. Также, используя свой номер социального страхования, они могут получить банковский идентификатор, который облегчает контакты с властями и, например, с детской школой", - говорит министр миграции Мария Малмер Стенергард.

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Отмечается, что указанные блага касаются украинцев, которые имеют вид на жительство в Швеции по правилам ЕС. Сейчас они должны прожить в Швеции три года, прежде чем их можно будет вписать в регистр населения и получить номер социального страхования.

Однако правительство хочет изменить эти правила, чтобы украинцы смогли зарегистрироваться за год. В частности, предполагается, что новые правила вступят в силу 1 ноября. После регистрации граждане Украины получат также возможность участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая включает поддержку, мероприятия по изучению шведского языка и поиска работы. Тогда они получат более значительные денежные выплаты. В частности, сегодня от Шведского миграционного агентства украинцы суточная помощь в размере 71 шведской кроны (6-7 евро), а при участии в программе компенсация составит 308 крон в день (около 30 евро).

В то же время украинцы не будут иметь права на все льготы. Например, не смогут получать пособие на ребенка или жилье. По мнению шведских экспертов, без материальной поддержки на жилье и "детских выплат" многим украинцам понадобится дополнительная финансовая поддержка со стороны муниципалитета.

Украинские беженцы в Европе

Напомним, нидерландская партия BBB предложила отправить украинских беженцев обратно в те части своей страны, которые сейчас не пострадали от войны. Говорилось, что страна не может разместить всех, а Нидерланды уже приняли десятки тысяч украинцев. Представитель партии заявил, что запад Украины ей кажется "относительно стабильным" и предложил разместить там беженцев. Парламентарий GroenLinks / PvdA Джулиан Бушофф назвал предложения BBB "новыми и тревожными", потому что BBB предложило отправить людей обратно в страну, находящуюся в состоянии войны.

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