Денис Шмыгаль отметил, что такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей.

Кабинет министров отменил действие постановления, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг.

"В экономической политике у нас есть две глобальные задачи. Первая - это программы поддержки бизнеса и стимулирования экономической активности. Второе - это создать бизнес-климат, где предприниматели могут реализовать все свои возможности и амбиции", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Шмыгаль отметил, что сегодня правительство приняло очень важное решение в этом направлении, отменив постановление Кабинета министров №153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг.

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"Это то, что очень важно для бизнеса. Такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей - выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и новые рабочие места в Украине", - подчеркнул премьер.

Ограничения на расчеты за импорт - что известно

В Украине с начала полномасштабной войны действовали ограничения на импорт товаров и услуг. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения, правительство приняло постановление № 153, которое определяло перечень товаров и услуг, по операциям по импорту которых было рекомендовано Национальному банку обеспечить осуществление переводов. НБУ, в свою очередь, ввел валютные ограничения, касающиеся расчетов по импортным операциям.

7 июля 2022 года правительство отменило критический импорт на товары, который был введен с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Национальный банк для этого позволил бизнесу с 9 июля 2022 года покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту товаров.

При этом ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг сохранялись. Предприятия могли импортировать только те услуги, работы, права интеллектуальной собственности, которые входили в перечень, утвержденный постановлением правительства.

С 4 мая 2024 года Национальный банк внедрил самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны для улучшения условий работы бизнеса и выхода на новые рынки, в частности, отменив все валютные ограничения для импорта работ и услуг.

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