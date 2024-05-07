МИД Украины вынужден заняться немножко не своими функциями, отметил эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и в действиях Министерства иностранных дел Украины насчет приостановления предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые выехали за границу, нет никакого произвола.

Об этом сказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Украинскому радио". "Не вижу никакого произвола. Да, МИД вынужден заняться немножко не своими функциями. Это вообще не функция МИД восстанавливать в головах людей основы конституционного строя и общественного договора. Но именно это сейчас МИД фактически делает", - подчеркнул он.

При этом отметил, что есть такие понятия как общественный договор, институт гражданства, который предусматривает, что "не просто у тебя в кармане лежит синяя книжечка (речь идет о паспорте гражданина Украины, - УНИАН)". По его словам, это предполагает, что если ты гражданин, то имеешь целый пакет прав, пользуешься всеми сервисами государства. "Когда ты в Украине, то пользуешься дорогами, больницами, школами. Если кого-то не удовлетворяет уровень этого сервиса, то, извините, какой мы с вами построили, так оно и работает, оно вам не с Марса свалилось", - подчеркнул Дикий.

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Он отметил, что когда человек выезжает по ту сторону границы, то также пользуется сервисами государства. "Например, если украинец за границей попадает в какую-то неприятность, то посреди ночи поднимают консула, и он едет в другой город, вытаскивает человека из полиции, разруливает какие-то проблемы", - добавил Дикий. По его словам, когда украинца обокрали или он стал жертвой какого-то преступления, то он бежит в консульство, и государство предоставляет все те услуги.

"Потому что это часть института гражданства. Но этот же институт гражданства предусматривает и пакет обязанностей и, в частности, 63 статья Конституции предусматривает обязанность защищать свою страну, а отсюда следует, что надо стоять на воинском учете. Но почему-то так оказалось, что миллионы украинцев искренне считают, что права у них есть, а обязанностей нет. Все эти истины должны были бы объяснять в первом классе средней школы. Это нераздельные вещи - имеешь права, то выполняешь обязанности, выполняешь обязанности - имеешь права. Одно без одного не работает", - подчеркнул эксперт.

Дикий напомнил, что институт гражданства не является принудительным и никто не запрещает написать заявление, отдать свой паспорт и оставаться лицом без гражданства. По его словам, тогда у человека остается определенный пакет базовых прав человека, но нет тех прав, которые привязаны именно к гражданству Украины и соответственно обнуляются обязанности по отношению к этому государству.

"Я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то написал заявление о выходе из украинского гражданства, и ему отказали. Мы никого принудительно не держим. Но если ты хочешь оставаться гражданином и пользоваться всем, что из этого вытекает, то выполняй обязанности. МИД просто достаточно деликатно об этом напомнил", - подчеркнул Дикий.

В центре внимания мобилизация в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства иностранных дел Украины, приостановление предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста будет действовать с 23 апреля до вступления в силу закона об усилении мобилизации - 18 мая. А уже с той даты рассмотрение заявлений о консульских услугах будет происходить с учетом новых требований в соответствии с законом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что возвращение мужчин призывного возраста из-за границы в Украину - это вопрос справедливости. Он считает справедливым, если мужчины, которые после 24 февраля 2022 года выехали из Украины, вернутся в Украину. По его мнению, это касается справедливости в отношении тех мужчин, которые защищают Украину на фронте. Он отметил, что надо всем стоять на защите Украины.

Министр сказал, что власти Украины рассчитывают, что другие государства и их правительства тоже будут придерживаться такой логики в подходе к наличию украинских мужчин призывного возраста в их странах.

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