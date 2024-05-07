После заморозков в Украине снова начнутся дожди.

С 8 мая на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому осадки прекратятся, но похолодает до заморозков. Заморозки продлятся минимум три ночи, 8, 9 и 10 мая, а уже на выходных станет несколько теплее. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Так, по ее данным, ночью 11 мая в Карпатском регионе, а днем в западных, северных и большинстве центральных областей пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха в конце недели несколько повысится: ночью будет +4...+10 - заморозков уже не ожидается. А днем температура составит +13...+19. Зато в Украине увеличится вероятность осадков: 12 и 13 мая будут влажные.

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В Украине из-за заморозков объявили І уровень опасности. По данным Украинского гидрометцентра, ближайшей ночью, на 8 мая, заморозки до 0°...-5° ожидаются на поверхности почвы в северных, большинстве западных и Винницкой областях.

По словам Натальи Птухи, ночи с 8-го на 9 мая и с 9-го на 10-е на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине будут самыми холодными в течение недели, и именно эти ночи могут быть наиболее губительными для местных культур, ведь заморозки прогнозируются не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

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