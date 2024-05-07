Отмечается, что в сеть входило 5 агентов российской ФСБ.

Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов 5 службы ФСБ, которые готовили убийство президента Украины. В частности, задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины, сообщает СБУ.

"Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства. Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые сливали секретную информацию РФ", - говорится в заявлении СБУ.

Так, из задач агентов было найти исполнителя, который возьмет в заложники, а затем и ликвидирует Зеленского. Искали такого человека среди военных, приближенных к охране президента.

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Отмечается, что кроме Зеленского, группа планировала также ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Буданова планировали ликвидировать перед Пасхой.

"План врага был следующий: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона", - отметили в СБУ.

Планы РФ по ликвидации высшего руководства Украины

Россия не впервые пытается ликвидировать украинское руководство государства. Ранее Владимир Зеленский рассказал, сколько раз Путин пытался его убить. По словам президента, с начала полномасштабной войны его пытались ликвидировать около десяти раз.

Столько же раз РФ пыталась убить Буданова. В результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки, сообщили в ГУР.

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