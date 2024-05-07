Самые высокие средние зарплаты рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины.

Дефицит кадров на рынке труда только обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется. Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании сайта по поиску работы Work.ua.

"В апреле работодатели разместили на Work.ua 111 095 предложений работы. Это рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Напомним, что предыдущий рекорд по этому показателю был установлен в сентябре 2023 года, когда на рынке труда было 105 809 вакансий", – сказано в сообщении.

В 14 областях Украины рынок труда показывает полное восстановление и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Эти области и дальше держат лидерство – здесь видим наибольший прирост предложений работы в апреле: Ровенская (+11%), Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области (по +10%).

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Второй месяц подряд наибольшее количество вакансий предлагает категория "Сфера обслуживания" – 20 427 (+ 15% к марту). Также в десятку лидеров входят:

"рабочие специальности, производство" – 18 996 вакансий, +10% к марту;

"продажи, закупки" – 14 435, +1%;

"розничная торговля" – 13 352, +12%;

"гостинично-ресторанный бизнес, туризм" – 11 556, +18%;

"логистика, склад, ВЭД" – 10 778, +10%;

"администрация, руководство среднего звена" – 9805, +5%;

"транспорт, автобизнес" – 8 948, +10%;

"бухгалтерия, аудит" – 7722, +5%;

"медицина, фармацевтика" – 7686, +5%.

Отмечается, что стремительный рост категории "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" отразился и на перечне вакансий, которые стали более востребованными в апреле против марта: посудомойщики, горничные, официанты, бармены/бариста, администраторы ресторана или гостиницы.

В апреле на рынке труда стало больше возможностей для людей без опыта (+13% вакансий к марту) и студентов (+15%). Работодатели разместили также на 20% больше вакансий для ветеранов. Предложений работы для людей с инвалидностью стало больше на 12%, для пенсионеров – на 16%.

А вот вакансий, где предлагают работать дистанционно, стало больше лишь на 3%. Также незначительно возросло количество предложений работы, где требуется знание английского – на 1,5%.

Конкуренция и заработная плата

Аналитики отмечают, что показатель конкуренции опустился до самой низкой отметки с начала полномасштабного вторжения. Сообщается, что в апреле соискатели обновили или создали 320 585 резюме, что почти не отличается от уровня марта. Однако из-за ощутимого увеличения количества предложений работы показатель среднего количества откликов на одну вакансию в месяц снова снизился.

Значительная конкуренция остается в IT-сфере.

"IT-специалистам на рынке труда все еще не позавидуешь: на одну вакансию за должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера соревнуются более 100 соискателей", – говорится в исследовании.

В апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Поэтому уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне.

Такая же ситуация и в пяти областях-лидерах. Не изменился средний размер зарплаты во Львовской (20 000 грн), Одесской (20 000 грн), Днепропетровской (19 000 грн) и Харьковской области (18 000 грн). На Киевщине наблюдаем минимальный рост средней зарплаты на 100 грн, до 22 500 грн.

Но, согласно исследованию, в разрезе категорий все же присутствуют колебания. Больше всего выросли зарплаты в категориях:

"недвижимость" – 40 000 грн, +7% к марту;

"транспорт, автобизнес" – 27 500 грн, +6%;

"телекоммуникации и связь" – 22 000 грн, +5%;

"маркетинг, реклама, PR" – 24 000 грн, +4%;

"розничная торговля" – 16 500 грн, +3%;

"гостинично-ресторанный бизнес, туризм" – 18 000 грн, +3%;

"логистика, склад, ВЭД" м 19 000 грн, +3%.

В четырех категориях средний размер зарплаты, наоборот, уменьшился: "Топ-менеджмент, руководство высшего звена" – 36 500 грн, -9% к марту; "Страхование" – 24 700 грн, -1%; "Финансы, банк" – 16 840 грн, -1%; "Юриспруденция" – 19 500 грн, -1%.

Самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины – в среднем 70 000 грн. Это вакансии для боевых медиков, гранатометчиков, связистов, зенитчиков, командиров отделения, пулеметчиков, пилотов дрона, разведчиков и тому подобное.

Зарплаты в Украине – последние новости

Кабинет министров обнародовал данные о заработных платах премьер-министра и вице-премьеров за апрель 2024 года. В частности, фактически полученная зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля в апреле составила 77 404,77 грн.

Как сообщается в инфляционном отчете НБУ, уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем. Рост зарплат произойдет в частности благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями.

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