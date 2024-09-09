Еда и напитки на курортах в развивающихся странах могут содержать микробы.

К отдыху в формате all inclusive ("все включено") туристы относятся по-разному – кто-то считает такой формат скучным, а кто-то наоборот хвалит его за удобством. Однако все они сходятся в том, что питания по такой системе может нести свои риски, особенно если речь идеи о более бюджетных курортах.

Специалист компании по страхованию путешествий Good to Go Грант Винтер предупредил, что еда и напитки в развивающихся странах могут содержать микробы и возбудители заболеваний, таких как холера, тиф и гепатит А. Также из-за их употребления путешественники нередко могут испытывать рвоту и диарею, пишет Daily Express.

Чтобы туристы могли в полной мере насладиться отпуском, эксперт дал несколько полезных советов о том, что делать и чего избегать, чтобы не провести неделю в постели вместо того, чтобы расслабляться.

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1. Всегда пейте бутилированную воду

Грант отмечает, что людям на таких курортах следует пить тольк бутилированную воду, поскольку это всегда самый безопасный вариант, подчеркивая, что также нужно убедиться, что крышка бутылки хорошо закрыта, прежде чем пить ее.

"Если по какой-либо причине вы не можете получить доступ к бутилированной воде, пейте только кипяченую водопроводную воду, используйте таблетки хлора или йод для стерилизации воды. Однако всегда избегайте длительного воздействия йода – этот метод не является лучшим, если вы делаете это более одного или двух раз", – предупредил он.

2. Приходите к шведскому столу пораньше

Эксперт также призывает туристов избегать употребления приготовленной пищи, которая долго лежала, и всегда стараться приходить на шведский стол "все включено" пораньше, а не позже, чтобы болучить более свежую еду.

"Также лучше избегать еды, над которой жужжат мухи, и есть только сырые фрукты и овощи, которые вы очистили сами, чтобы снизить риск заражения", – отметил он.

3. Никогда не добавляйте лед в напитки

"Не забывайте о риске кубиков льда в ваших напитках. Во многих случаях они, вероятно, сделаны из неочищенной водопроводной воды (однако некоторые крупные курорты используют бутилированную воду, поэтому всегда стоит проверять), что может привести к заболеванию", – предупредил Грант.

4. Помните об опасности пищевого отравления

Перед тем, чтобы заказать определенную еду в экзотических местах, всегда стоит хорошо подумать, стоит ли это делать и достаточно ли это безопасно. Если вы все же решитесь на это, следует убедиться, что ее приготовили с соблюдением всех санитарных требований.

"Употребление тропической рыбы, которая не была приготовлена ​​должным образом, может привести к отравлению сигуатерой, а непастеризованные молочные продукты, такие как мороженое от уличного торговца, могут содержать сальмонеллу, кишечную палочку, листерию или кампилобактер, что приводит к пищевому отравлению", – отметил эксперт.

5. Всегда помните о личной гигиене

"Хотя это может показаться очевидным, личная гигиена должна быть приоритетом номер один за границей, чтобы помочь избежать пищевого отравления и заражения. Всегда мойте руки после туалета и перед едой или приготовлением пищи, и обязательно возьмите с собой спиртосодержащий гель для рук, чтобы использовать его, когда вы находитесь вне дома и перед едой", – добавил Грант.

Как сообщал УНИАН, ранее диетологи объяснили, почему людям всегда хочется есть на пляже.

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